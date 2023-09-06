مجلس إدارة جديد لـ الكويتية بقيادة الفقعان وشعبان خطوة إيجابية تسجل لوزير المالية
التاريخ
9/6/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي ابراهيم
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن قرارا صدر بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان وعضوية كل من : د.أماني بورسلي، وعبدالعزيز الحميضي، عمر العمر، وسالم الشطي، محمد العنزي، وعلي خاجه. هذا وأكد النائب
شعيب شعبان، أن «موقف وزير المالية بعدم التجديد لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق خطوة مقدرة تسجل له». وأضاف «نتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، وأن يتحمل مسؤولياته على الوجه الأمثل للنهوض بالناقل الوطني، وهذا يقتضي تدشين أعماله بتشكيل لجنة تحقيق في أعمال وقرارات مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي».
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