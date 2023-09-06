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مجلس إدارة جديد لـ الكويتية بقيادة الفقعان وشعبان خطوة إيجابية تسجل لوزير المالية

9/6/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي ابراهيم
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن قرارا صدر بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان وعضوية كل من : د.أماني بورسلي، وعبدالعزيز الحميضي، عمر العمر، وسالم الشطي، محمد العنزي، وعلي خاجه. هذا وأكد النائب
شعيب شعبان، أن «موقف وزير المالية بعدم التجديد لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق خطوة مقدرة تسجل له». وأضاف «نتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، وأن يتحمل مسؤولياته على الوجه الأمثل للنهوض بالناقل الوطني، وهذا يقتضي تدشين أعماله بتشكيل لجنة تحقيق في أعمال وقرارات مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي».

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