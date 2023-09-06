هذا، وأعلن الديوان اعتماد 8 تخصصات فقط للخطة التدريبية لعام 2023-2024 للمعاهد المعتمدة والمسجلة لديه والمرخص لها من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تنتظر أعداد كبيرة من الشباب فتح باب التسجيل. وتضمنت التخصصات العلوم الإدارية والعلوم القانونية والمالية والمحاسبة والاقتصادية والتجارية والسكرتارية وإدارة المكاتب، والعلاقات العامة والإعلام، والموارد البشرية، والإحصاء، ولغة الإشارة.

وبحسب بيان الديوان الرسمي، ستسلم الخطة للمعاهد خلال الفترة من الأحد المقبل حتى 2 أكتوبر، وذلك من خلال التقدم إلى مركز تنمية الموارد البشرية قسم المعلومات والدراسات التدريبية في الفترة الصباحية.