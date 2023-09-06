دجاجة (معمرة) تدخل غينيس

وتشير التقارير إلى أن الدجاجة المدعوة "بي نات" فقست من بيضتها قبل 21 عاماً، وتم رفضها من والدتها، ما دفع الزوجين لتربيتها والعناية بها بنفسيهما، ومنذ ذلك الحين تعيش الدجاجة التي يبلغ حجمها ثلث حجم الدجاج الطبيعي، في غرفة معيشة الزوجين.

ومن المعلوم أن الدجاج يعيش عادة لمدة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات فقط، وهذا يعني أن

"بي نات" حالة استثنائية جداً خوّلتها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول دجاجة بقيت على قيد الحياة لأكثر من عقدين.

كانت حياة "بي نات" حافلة، حيث أمضت سنواتها الأولى داخل المنزل في البداية، ثم عاشت لاحقاً في الخارج مع دجاجات أخرى، ولكن مع تقدمها في السن، عادت إلى كنف أصحابها المخلصين حيث تجلس في حضن مالكها وتحب مشاهدة التلفزيون، وتمضي الكثير من الوقت في جيب مريول مالكتها أثناء قيامها بأعمالها اليومية.

كما تعيش الدجاجة المحظوظة أيضاً في علاقة ودية مع الحيوانات الأخرى في المزرعة، كالكلاب والقطط، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.