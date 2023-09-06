دجاجة (معمرة) تدخل غينيس
التاريخ
9/6/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يمتلك زوجان من ولاية ميتشغان الأمريكية، دجاجة بلغ عمرها 21 عاماً، ما جعلها أول دجاجة في العالم تصل إلى هذا العمر.
وتشير التقارير إلى أن الدجاجة المدعوة "بي نات" فقست من بيضتها قبل 21 عاماً، وتم رفضها من والدتها، ما دفع الزوجين لتربيتها والعناية بها بنفسيهما، ومنذ ذلك الحين تعيش الدجاجة التي يبلغ حجمها ثلث حجم الدجاج الطبيعي، في غرفة معيشة الزوجين.
ومن المعلوم أن الدجاج يعيش عادة لمدة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات فقط، وهذا يعني أن
"بي نات" حالة استثنائية جداً خوّلتها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول دجاجة بقيت على قيد الحياة لأكثر من عقدين.
كانت حياة "بي نات" حافلة، حيث أمضت سنواتها الأولى داخل المنزل في البداية، ثم عاشت لاحقاً في الخارج مع دجاجات أخرى، ولكن مع تقدمها في السن، عادت إلى كنف أصحابها المخلصين حيث تجلس في حضن مالكها وتحب مشاهدة التلفزيون، وتمضي الكثير من الوقت في جيب مريول مالكتها أثناء قيامها بأعمالها اليومية.
كما تعيش الدجاجة المحظوظة أيضاً في علاقة ودية مع الحيوانات الأخرى في المزرعة، كالكلاب والقطط، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.
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