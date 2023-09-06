ثلث سكان فرنسا لا يتحملون ثمن 3 وجبات يومياً

وقالت الدراسة، التي أجرتها شركة «إبسوس» المتخصصة في أبحاث السوق بالنيابة عن منظمة «الإغاثة الشعبية الفرنسية»، غير الحكومية، إن 32% من الناس لا يستطيعون دائماً تحمُّل تكاليف الطعام الكافي، أو الطعام الصحي، لإعداد ثلاث وجبات في اليوم.

واختار معظم الناس الحد من استهلاكهم للحوم أولاً عندما يكافحون لتحمل تكلفة الطعام، وقال 72% إنهم يقللون من تناول اللحوم في بعض الأوقات على الأقل.

وأجرت شركة «ابسوس» مقابلات هاتفية مع 996 شخصاً عمرهم 16 عاماً فأكبر من أجل الدراسة، وذلك خلال الفترة من 17 و18 يونيو.

وقالت نسبة أقل قليلاً من 43% إنه لم يعد بإمكانهم تناول فاكهة وخضراوات كل يوم.

وكشفت الدراسة أن ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار دفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر في فرنسا.

وقال 53% إنه لم يعد بإمكانهم ادخار أي أموال، و18% قالوا إن لديهم رصيداً سلبياً في حسابهم البنكي، بزيادة ثلاثة في المئة عن النسبة المسجلة في العام الماضي.

وقال 45% من المواطنين الفرنسيين المشاركين في الدراسة إنهم لم يتمكنوا على الأقل لمرة واحدة من دفع نفقاتهم الطبية، وهو ما يمثل زيادة بست نقاط مئوية عن العام الماضي.

ولا تزال القدرة الشرائية والأسعار المرتفعة تثير قلق رجال السياسة والشعب في فرنسا. وقد طالب وزير المالية برونو لومير أكثر من مرة شركات الأغذية بخفض أسعارها.