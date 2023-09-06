التعليم العالي تعلن عن منح دراسية
التاريخ
9/6/2023 7:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منحتين دراسيتين كاملتين في برنامج الدكتوراه مقدمة من Istanbul Bilgi University / في تخصصي:
Business Administration
Communication
فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وللاطلاع على مزيد من المعلومات:
لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية
ضرورة حصول الطالب على شهادة TOEFL IBT بعلامة لا تقل عن (90)
فترة تقديم الطلبات: تنتهي بتاريخ 8-9-2023
على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
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