المكسرات لمرضى المرارة- مسموحة أم ممنوعة؟



في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن المكسرات ليست ممنوعة على مرضى المرارة كما يعتقد الكثير منهم، مشيرًا إلى أنها مفيدة لصحتهم.

وأضاف ناجي أن المكسرات لا تهدد المرارة بالالتهاب والحصوات، لأن الدهون التي تحتوي عليها ليست من النوع المشبع، بل آمنة إلى حدٍ كبير على صحة الجسم.

وأشار استشاري التغذية العلاجية أن الأحماض الدهنية الموجودة في المكسرات تمثل أهمية كبيرة لمرضى المرارة، لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، كما تمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

وأوضح أن المكسرات تتميز أيضًا بمحتواها الجيد من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الأطعمة الأخرى.

واختتم ناجي حديثه بتوصية مرضى المرارة بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، لأنه تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم، مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والمقليات.