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تخفض الكوليسترول- 4 مشروبات مفيدة لصحة قلبك

9/6/2023 7:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع ارتفاع الكوليسترول بالدم، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك لا بد من الاهتمام بتناول المشروبات التي تساعد على خفضه.
فيما يلي أفضل المشروبات المخفضة للكوليسترول من أمازون:
لبن بالشوفان
- مصدر غني بالألياف الغذائية.
- يحتوي على فيتامين د وفيتامين B12 وفيتامين B2.
- يتميز بقوامه الكريمي.
- قابل لصنع الرغوة.
- مناسب لتحضير القهوة بالحليب.
- خالٍ من السكريات المضافة.

شاي أخضر
- غني بمضادات الأكسدة.
- يقلل الكوليسترول الضار بالدم.

بن تركي سادة
- مصنوع من حبوب البن المطحون بشكل ناعم.
- يتميز بمذاقه اللذيذ.

حليب صويا
- يأتي بخصم 6%.
- مشروب نباتي بنسبة 100%.
- مصنوع من فول الصويا الخفيف والسلس.

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