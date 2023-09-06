وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "بالطبع الرئيس جو بايدن يشعر بخيبة أمل لأن الرئيس شي لن يتمكن من المشاركة في قمة مجموعة العشرين، وقد قال ذلك بنفسه".

وأضاف: "يأمل بايدن في لقاء الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة وحقيقة أن ذلك لن يحدث أمر مؤسف لأنه ستتم مناقشة الكثير من المواضيع خلال القمة".

وخلص كيربي إلى أنه ليس مستعدا بعد للإعلان عن أي اتصالات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن شي جين بينغ سيغيب عن قمة مجموعة العشرين في الهند، ومن المقرر أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الصين في القمة التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.

وفي السياق ذاته، سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا عن القمة وبناء على تعليماته، سيرأس الوفد الروسي في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.