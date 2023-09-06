عصبية كبار السن- إليك أسبابها



1- الاكتئاب والقلق

قد تكون العصبية الزائدة والتقلبات المزاجية عند كبار السن مؤشرًا على معاناتهم من الاكتئاب واضطراب القلق، بحسب تقرير قادر على المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجاء في التقرير أن 5% من كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يعانون من الاكتئاب حاليًا، وأكثر من 10% تم تشخيصهم به في مرحلة ما من حياتهم، وما يقرب من 8% سبق لهم الإصابة باضطراب القلق.

2- الخرف

كشفت جمعية الزهايمر في بريطانيا أن التقلبات المزاجية الشائعة عند كبار السن قد تدل على الإصابة بمرض الخرف، خاصةً إذا كانت مصحوبة بضعف الذاكرة قصيرة المدى والارتباك وصعوبة التركيز وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

3- الألم المزمن

من الممكن أن يكون تقلب المزاج عند كبار السن ناتجًا عن الألم المزمن المصاحب للمشكلات الصحية المصابين به أو بسبب شعورهم بالإحباط، لأن سوء حالتهم الصحية تجعلهم بحاجة دائمًا لمساعدة من حولهم لممارسة أبسط الأنشطة اليومية.

4- العزلة

يصبح الوصول إلى الأصدقاء وأفراد العائلة أمرًا صعبًا، لانشغال الجميع بحياتهم الشخصية، مما يؤدي إلى شعور كبار السن بالعزلة الاجتماعية، التي تعتبر من عوامل خطر الاكتئاب وبعض الأمراض المزمنة.

5- تناول الأدوية

يجب الاطلاع على النشرة الدوائية للعقاقير التي يتناولها كبار السن، لأن تقلب المزاج والعصبية من الآثار الجانبية لبعض الأدوية.