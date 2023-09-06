قوات الدعم السريع تصف قرار البرهان حلها بـغير الدستوري
التاريخ
9/6/2023 7:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".
وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، أن "قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا".
وأصدرعبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.
وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
وتتواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
وقامت قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء، بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش في أم درمان، في محاولات للسيطرة عليه.
بدوره قصف الجيش مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسمع دوي انفجارات قوية ومتتالية وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري.
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