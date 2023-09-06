Thursday, 07 September 2023 04:24 GMT

قوات الدعم السريع تصف قرار البرهان حلها بـغير الدستوري

9/6/2023 7:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".
وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، أن "قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا".
وأصدرعبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.
وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
وتتواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
وقامت قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء، بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش في أم درمان، في محاولات للسيطرة عليه.
بدوره قصف الجيش مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسمع دوي انفجارات قوية ومتتالية وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري.

MENAFN06092023000208011052ID1107022998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث