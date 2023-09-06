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واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بزيارة بلينكن إلى كييف

9/6/2023 7:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" يوم الأربعاء، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف.
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "أبلغت واشنطن موسكو مسبقا برحلة بلينكن إلى كييف".
وكان قد ذكر البيت الأبيض سابقا في تعليقه على زيارة بلينكن لكييف، إن "الولايات المتحدة لا ترى أن من الضروري إبلاغ روسيا بخطط مسؤوليها لزيارة أوكرانيا".
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن بلينكن، وصل صباح الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة رسمية.
كما ادعى بلينكن في وقت سابق، أن واشنطن شهدت "تقدما ملحوظا" في الهجوم المضاد الأوكراني.
هذا وعلق النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف على تصريحات بلينكن حول تقدم الهجوم المضاد الأوكراني، واصفا إياها بالادعاءات الكاذبة. موضحا أن "تصريحاته تهدف إلى طمأنة مواطني أوكرانيا والولايات المتحدة، وذلك لتبرير تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، والتي ستتم بعد ذلك سرقتها". مؤكدا أن نظام كييف لن يحقق أي نجاح.
ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم تحقق أي اختراق على أي محور.

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