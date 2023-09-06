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إعصار يقتل 27 شخصا ويشرد أكثر من 1600 آخرين في البرازيل

9/6/2023 7:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسبب إعصار فوق مداري في جنوب البرازيل في فيضانات بعدة مدن، مما أسفر عن مصرع 27 شخصا على الأقل وتشريد أكثر من 1600 آخرين، وفقا للسلطات.
وقد ضربت العاصفة منذ مساء الاثنين أكثر من ستين مدينة.
وذكر ادواردو ليته، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول أن حصيلة القتلى في ولايته هي الأعلى بين الولايات بسبب الظاهرة المناخية.
وتركز فرق البحث والإنقاذ على وادي تاكواري الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية بورتو اليغري، حيث سجل سقوط معظم الضحايا ووقوع الأضرار.

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