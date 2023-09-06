إعصار يقتل 27 شخصا ويشرد أكثر من 1600 آخرين في البرازيل

إعصار يقتل 27 شخصا ويشرد أكثر من 1600 آخرين في البرازيل
التاريخ
9/6/2023 7:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تسبب إعصار فوق مداري في جنوب البرازيل في فيضانات بعدة مدن، مما أسفر عن مصرع 27 شخصا على الأقل وتشريد أكثر من 1600 آخرين، وفقا للسلطات.
وقد ضربت العاصفة منذ مساء الاثنين أكثر من ستين مدينة.
وذكر ادواردو ليته، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول أن حصيلة القتلى في ولايته هي الأعلى بين الولايات بسبب الظاهرة المناخية.
وتركز فرق البحث والإنقاذ على وادي تاكواري الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية بورتو اليغري، حيث سجل سقوط معظم الضحايا ووقوع الأضرار.
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