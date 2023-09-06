اتفاق بين موسكو وأنقرة على تصدير مليون طن من الحبوب

اتفاق بين موسكو وأنقرة على تصدير مليون طن من الحبوب
التاريخ
9/6/2023 7:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، مبينة أن العمل على التفاصيل الفنية سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، خلال مؤتمر صحفي: إنه "تم التوصل إلى جميع الاتفاقات الأساسية، ونتوقع أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب لوضع جميع الجوانب الفنية للمخطط الخاص بهذه الإمدادات".
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