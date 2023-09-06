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اتفاق بين موسكو وأنقرة على تصدير مليون طن من الحبوب

9/6/2023 7:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، مبينة أن العمل على التفاصيل الفنية سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.


وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، خلال مؤتمر صحفي: إنه "تم التوصل إلى جميع الاتفاقات الأساسية، ونتوقع أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب لوضع جميع الجوانب الفنية للمخطط الخاص بهذه الإمدادات".

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