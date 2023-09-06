رمال ذهبية
التاريخ
9/6/2023 7:14:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
مشاهدة هذا العدد من الجمال، وهي تسير متتابعة في مجموعات، أمر يبعث على الدهشة، ويعيد رسم المشهد البيئي الطبيعي، ويتم سحر رمال صحراء الإمارات الذهبية. وفي الصورة مجموعة من الجمال في تمرين المشي اليومي في منطقة الذيد بالشارقة.
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