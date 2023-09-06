ذوبان الجليد يتباطأ في القطب الشمالي

كشف فريق علماء دولي آلية احترار المحيط المتجمد الشمالي، وأوضحوا سبب تباطؤ ذوبان الجليد منذ عام 2007، وفق ((لينتا رو)).

وتشير مجلة ((ساينس)) إلى أنه اتضح للعلماء أن خاصية الغلاف الجوي في القطب الشمالي المعروفة باسم ثنائي القطب تلعب دوراً رئيسياً في عملية تباطؤ ذوبان الجليد.

وهذه الخاصية هي منظومة تتألف من منطقتين للضغط، مرتفع فوق أوراسيا ومنخفض فوق أمريكا الشمالية، تؤثر جذرياً في عملية احترار القطب الشمالي. وقد ظهر أن هذه الخاصية تساعد على توغل الرياح الجنوبية الدافئة في المناطق الشمالية، ما يسرع ذوبان الجليد.