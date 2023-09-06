ذوبان الجليد يتباطأ في القطب الشمالي

ذوبان الجليد يتباطأ في القطب الشمالي
التاريخ
9/6/2023 7:14:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشف فريق علماء دولي آلية احترار المحيط المتجمد الشمالي، وأوضحوا سبب تباطؤ ذوبان الجليد منذ عام 2007، وفق ((لينتا رو)).
وتشير مجلة ((ساينس)) إلى أنه اتضح للعلماء أن خاصية الغلاف الجوي في القطب الشمالي المعروفة باسم ثنائي القطب تلعب دوراً رئيسياً في عملية تباطؤ ذوبان الجليد.
وهذه الخاصية هي منظومة تتألف من منطقتين للضغط، مرتفع فوق أوراسيا ومنخفض فوق أمريكا الشمالية، تؤثر جذرياً في عملية احترار القطب الشمالي. وقد ظهر أن هذه الخاصية تساعد على توغل الرياح الجنوبية الدافئة في المناطق الشمالية، ما يسرع ذوبان الجليد.
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