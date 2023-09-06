قشرة جوز الهند تخفف وزن الخرسانة

ابتكر علماء جامعة روستوف على الدون الروسية للتكنولوجيا خرسانة بإضافة قشور جوز الهند، تتميز بخفة الوزن وأقل كلفة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بنظائرها الحالية، وفق ((نوفوستي)). وقد ابتكر علماء جامعة الدون للتكنولوجيا تركيبة خرسانية جديدة تشكل قشرة جوز الهند نحو 10 بالمئة من وزنها.

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