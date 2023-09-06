ثقب الأوزون ينفتح فوق أنتاركتيكا

ثقب الأوزون ينفتح فوق أنتاركتيكا
التاريخ
9/6/2023 7:14:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
انفتح ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا بشكل غير عادي في وقت مبكر من هذا العام، ويعتقد العلماء بأن انفجار بركان هونغا تونغا الكارثي في يناير من سنة 2022 قد يكون السبب، وفق ((سبيس)).
وتوقع خبراء الأوزون في وقت سابق من هذا العام أن الثوران الذي حقن 50 مليون طن (45 مليون طن متري) من بخار الماء في الغلاف الجوي للأرض، من المرجح أن يكون له تأثير في طبقة الأوزون الواقية للأرض في السنوات التالية للثوران.
وارتفعت تركيزات بخار الماء في طبقة ستراتوسفير، وهي ثاني أدنى طبقة من الغلاف الجوي للأرض حيث توجد طبقة الأوزون، بنسبة 10% نتيجة انفجار البركان تحت سطح البحر. وهذا، وفقاً لبول نيومان، كبير علماء علوم الغلاف الجوي في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، أدى إلى ((تبريد كبير)) في طبقة ستراتوسفير، وهو ما يعد خبراً سيئاً لمستويات الأوزون.
وتشير البيانات الجديدة الصادرة عن وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة البيئة إلى أن التوقعات كانت صحيحة على الأرجح. وتراجعت تركيزات الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى منخفض للغاية في أوائل يوليو.
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