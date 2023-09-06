ثقب الأوزون ينفتح فوق أنتاركتيكا

انفتح ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا بشكل غير عادي في وقت مبكر من هذا العام، ويعتقد العلماء بأن انفجار بركان هونغا تونغا الكارثي في يناير من سنة 2022 قد يكون السبب، وفق ((سبيس)).

وتوقع خبراء الأوزون في وقت سابق من هذا العام أن الثوران الذي حقن 50 مليون طن (45 مليون طن متري) من بخار الماء في الغلاف الجوي للأرض، من المرجح أن يكون له تأثير في طبقة الأوزون الواقية للأرض في السنوات التالية للثوران.

وارتفعت تركيزات بخار الماء في طبقة ستراتوسفير، وهي ثاني أدنى طبقة من الغلاف الجوي للأرض حيث توجد طبقة الأوزون، بنسبة 10% نتيجة انفجار البركان تحت سطح البحر. وهذا، وفقاً لبول نيومان، كبير علماء علوم الغلاف الجوي في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، أدى إلى ((تبريد كبير)) في طبقة ستراتوسفير، وهو ما يعد خبراً سيئاً لمستويات الأوزون.

وتشير البيانات الجديدة الصادرة عن وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة البيئة إلى أن التوقعات كانت صحيحة على الأرجح. وتراجعت تركيزات الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى منخفض للغاية في أوائل يوليو.