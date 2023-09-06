التنمر يهدد المراهقين بـ«اضطرابات الأكل»

أكدت دراسة أجريت على المراهقين في الولايات المتحدة، أن ضحايا التنمر عبر الإنترنت أكثر عرضة من غيرهم من الشباب للإصابة بأعراض اضطراب الأكل. ونشرت النتائج في المجلة الدولية لاضطرابات الأكل.

وأجريت على 10258 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وأجاب المشاركون عن أسئلة عما إذا كانوا قد تعرضوا للإيذاء والتنمر عبر الإنترنت، وكذلك ما إذا كانوا قد عانوا أعراض اضطراب الأكل. وارتبط إيذاء التنمر عبر الإنترنت بالقلق في شأن زيادة الوزن، وربط القيمة الذاتية بالوزن، والسلوكات التعويضية غير المناسبة لمنع زيادة الوزن، والشراهة عند تناول الطعام.