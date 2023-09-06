تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخزونه
التاريخ
9/6/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أقدم تاجر ممنوعات على ((أغبى فعل يمكن تصوره))، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيه التهم إليه. وقالت صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية إن الشرطة في ((وادي التايمز))، اعتقلت تاجر ممنوعات، بعدما اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخزونه من المخدرات.
وأضافت إن جيمس بومونت اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصاً ما دخل منزله وسرق الممنوعات، التي كان يخبئها في داخله.
وأشارت إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالممنوعات المسروقة، ما أدى إلى اعتقاله في الحال.
وعثرت الشرطة في داخل منزله على ممنوعات من الفئة الأولى، ومن ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار ((إل إس دي))، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية.
وفي أثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الاثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة الممنوعات بقصد توزيعها.
وقال محاميه إن جيمس ((يعاني بشدة اضطرابات في الصحة العقلية)).
وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: ((هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق)).
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