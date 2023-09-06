ألبوم لـ«رولينغ ستونز» بأغنيات أصلية

كشفت فرقة ((رولينغ ستونز)) أمس عن تفاصيل أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ عام 2005.

وقد أطلقت ألبوم ((هاكني دايمندز)) في حدث أقيم في منطقة هاكني بشرق لندن، وهو موقع ((له دور مركزي في الألبوم الجديد)). ولهذه المناسبة، يجري ميك جاغر الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في نهاية يوليو، مقابلة برفقة زميليه في الفرقة كيث ريتشاردز وروني وود، مع مقدم البرامج التلفزيونية والكوميدي الأمريكي جيمي فالون.

وقالت الفرقة ((هذه لحظة عالمية حقاً نريد مشاركتها مع المعجبين حول العالم عبر يوتيوب)).

وتشكّل هذه المجموعة الموسيقية الجديدة الألبوم الرابع والعشرين المسجل في الاستوديو لـ((رولينغ ستونز)) في المملكة المتحدة، والأول الذي يحتوي على أغانٍ أصلية منذ ((إيه بيغر بانغ)) قبل 18 عاماً.