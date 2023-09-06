56 دولة تشارك في جائزة محمد بن راشد للغة العربية

أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الدورة السابعة لهذا العام، إذ بدأت اللجنة المختصة تقييم المشاركات المتقدمة في جميع الفئات، والتي أظهرت مستويات عالية من الابتكار والتميز يعزز حضور اللغة العربية وإثراءها في جميع الصعد.

وشهدت الدورة السابعة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إقبالاً واسعاً من المشاركين من مختلف الدول العربية ومن أنحاء العالم؛ فارتفع عدد الدول المشاركة في دورتها السابعة ليشمل أكثر من 56 دولة، مع تنوع كبير في المشروعات المشاركة.

وقال بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية: ((إنَّ الإقبال الكبير الذي شهدناه هذا العام على المشاركة في جائزة محمد بن راشد للغة العربية، يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه اللغة العريقة ودورها في تشكيل هويتنا الثقافية، فكل مشاركة تعد خطوة نحو تعزيز مكانة اللغة العربية في العالم))، مضيفاً ((نود أن نعبر عن عميق شكرنا وامتناننا لكل من شارك وأسهم في هذه الرحلة، التي تشكل إسهاماً متميزاً في تعزيز وتطوير اللغة العربية وضمان استمرارها في عصر العولمة، ونتطلع إلى مستقبل حافل والتفرد في خدمة لغتنا وثقافتنا)).

وتخصص جائزة محمد بن راشد للغة العربية، في دورتها السابعة، نحو 2.8 مليون درهم إماراتي (750 ألف دولار أمريكي)، توزع بواقع 257 ألف درهم إماراتي (70 ألف دولار) عن كل فئة من فئات الجائزة، التي تندرج تحت محاور التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة.

فئات

تضمنت فئات الجائزة: أفضل مبادرة لتعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في التّعليم المبكّر، وأفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر)، وأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأفضل تطبيق ذكي للغة العربية ونشرها، وأفضل مبادرة لمعالجة اللّغة العربيّة تقنياً، وأفضل عمل باللغة العربية في وسائط الإعلام الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، وأفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائط الإعلام، وأفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط، وأفضل مشروع تعريب أو ترجمة، وأفضل عمل فني أو ثقافي أو فكري لخدمة اللغة العربية، وأفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع المعرفة.

أرقام

وشهدت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، في دوراتها الماضية، إقبالاً متزايداً وملحوظاً من قبل الأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم؛ فتجاوزت المشاركات في فترة تاريخ الجائزة 7273 مشاركة، مع تتويج 49 فائزاً. وفي الدورة الأخيرة وحدها، شهدنا مشاركة تزيد على 1300 مشروع. وتقدم الجائزة 11 فئة مختلفة تغطي 5 محاور رئيسة للمشاركة.

والجدير بالذكر، أن مكتبة محمد بن راشد، الجهة المنظمة لجائزة محمد بن راشد للغة العربية. وتهدف الجائزة إلى تقدير الجهود المبذولة في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها، مشجعةً الأفراد والمؤسسات على الإسهام في تطويرها ونشرها.