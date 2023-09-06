دبي تحتضن تركيبة «إيموجي» للفنان شوي ماتسودا

أخذت تركيبة ضخمة تجسد رمزاً تعبيرياً ((إيموجي)) مكانها في ((دبي فستيفال سيتي مول))، وهي عبارة عن بالون كبير الحجم بعنوان ((ذا بيغ فلات ناو)) للمصمم الياباني شوي ماتسودا. وتعد هذه أول تركيبة يجري تثبيتها للفنان الياباني في دولة الإمارات، فيما يمكن قراءته ضمن المبادرات التي تهدف للارتقاء بمراكز التسوق كوجهة للاستمتاع بالفن المعاصر.

يبلغ ارتفاع التركيبة 7 أمتار، وهي تعرض نسخة ثلاثية الأبعاد على شكل بالون لرمز الوجه الذارف لدموع الفرح، وهو الرمز التعبيري الأكثر استخداماً عالمياً خلال العقد الماضي، والذي سبق أن حاز لقب كلمة العام من قبل قاموس أكسفورد عام 2015. ووفق موقع ((دبي فستيفال سيتي مول))، يصاحب التركيبة فلتر خاص بتقنية الواقع المعزز، على منصة ((إنستغرام))، وهو من تصميم الفنان الياباني نفسه، مما يوفر للجمهور القدرة على التفاعل مع العمل الفني، وإضافة قناع تعبير لوجه مع دموع الفرح على وجوههم.

سيرة

يعرف عن الفنان أنه بدأ حياته المهنية في وسائل التواصل الاجتماعي عام 2010، وجذب الانتباه كفنان له تأثير كبير على المجتمع، وهو يحاول تحديث تصورات الناس من خلال ممارسات مفاهيمية وشاعرية في عصر الشبكة باستخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل التركيبات والمنحوتات والمطبوعات ومقاطع الفيديو.

وحول تركيبة الفنان ((ذا بيغ فلات ناو))، فإنها تحتفي بإمكانية الوصول إلى الرموز التعبيرية في عصر مشبع بالمعلومات والمحتوى، كما تعد التركيبة احتفاءً بالبهجة وتأملاً في الإنتاج الإبداعي للقرن الـ 21.

ويعرف عن الوجه الذارف لدموع الفرح أنه تطور من العديد من التصميمات المختلفة قبل الكود الموحد، وأصبح له أسماء مختلفة باختلاف المناطق والثقافات.