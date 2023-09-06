الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»

الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»
التاريخ
9/6/2023 7:14:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط انطلاق مهرجان الأدب الموريتاني، فيما تستضيف مدينة تطوان المغربية مهرجان الشعراء المغاربة في دورته الخامسة، وذلك بالتعاون بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والبرلمان في موريتانيا من جهة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية من جهة أخرى.
ويقام مهرجان الأدب الموريتاني خلال الفترة من 12 - 14 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023، فيما يعقبه انطلاق مهرجان الشعراء المغاربة على مدى 3 أيام ابتداءً من 15 حتى 17 الحالي.
وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة: ((إن مهرجان الأدب الموريتاني يأتي ضمن التعاون الثقافي القائم بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والبرلمان في موريتانيا، والذي امتد عبر أكثر من عشرة أعوام، وكان من نتاج هذا التعاون تأسيس بيت الشعر في نواكشوط الذي أصبح نافذة ثقافية إلى آفاق محلية وعربية وأفريقية للكثير من المبدعين، لما يقدمه من ندوات وملتقيات ومهرجانات للأدباء الموريتانيين، امتداداً إلى الأدباء الأفارقة من دول الجوار)).
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