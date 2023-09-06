الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»

تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط انطلاق مهرجان الأدب الموريتاني، فيما تستضيف مدينة تطوان المغربية مهرجان الشعراء المغاربة في دورته الخامسة، وذلك بالتعاون بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والبرلمان في موريتانيا من جهة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية من جهة أخرى.

ويقام مهرجان الأدب الموريتاني خلال الفترة من 12 - 14 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023، فيما يعقبه انطلاق مهرجان الشعراء المغاربة على مدى 3 أيام ابتداءً من 15 حتى 17 الحالي.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة: ((إن مهرجان الأدب الموريتاني يأتي ضمن التعاون الثقافي القائم بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والبرلمان في موريتانيا، والذي امتد عبر أكثر من عشرة أعوام، وكان من نتاج هذا التعاون تأسيس بيت الشعر في نواكشوط الذي أصبح نافذة ثقافية إلى آفاق محلية وعربية وأفريقية للكثير من المبدعين، لما يقدمه من ندوات وملتقيات ومهرجانات للأدباء الموريتانيين، امتداداً إلى الأدباء الأفارقة من دول الجوار)).