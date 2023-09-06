مدرب «الصقور» خريج مدرسة برشلونة

قدم الإسباني لويس بلاناغوما ((42 عاماً)) مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، سرداً لمشواره التدريبي، كشف عبره أنه خريج مدرسة برشلونة التدريبية بعد أن عمل في المراحل العمرية المختلفة بالنادي لمدة 14 عاماً، تحت قيادة كبار المدربين، إضافة إلى توليه مهام تدريب فرق إسبانية كبيرة مثل فياريال وغرناطة وإسبانيول، مبيناً أنه عمل خارج إسبانيا مع فريق فيسيل كوبيه الياباني فقط، وأن تجربة الحالية مع ((الصقور)) تعتبر الأولى في المنطقة.

وقال بلاناغوما خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، إنه يتطلع لأن يضع كل خبراته التدريبية تحت خدمة النادي، ذاكراً أنه سيبذل قصارى جهده حتى يكون على قدر الثقة.

وأضاف: المهمة ليست على المدرب واللاعبين والإدارة فقط ولكن مهمة جماعية، الجمهور أيضاً له دور مؤثر؛ لذلك نحتاج إلى دعمه القوي في المباريات المقبلة؛ لأننا على قناعة بالدور الذي يلعبه المشجعون في رفع الروح المعنوية للاعبين والمساهمة في تحقيق الانتصارات.

وعن مدى معرفته بالفريق والدوري الإماراتي، قال بلاناغوما إنه شاهد مباريات الصقور السابقة، ويعرف الكثير من التفاصيل وسيعرف المزيد من خلال التدريبات المقبلة، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم في الدولة، وقال إن حرص الأندية على استقطاب أبرز اللاعبين دليل على الاهتمام، مضيفاً أن الدوري قوي وأن من يرغب في المنافسة لا بد أن يعمل بجد حتى يحقق طموحه.

وعلق المدرب الإسباني على وجود مواطنه النجم المخضرم إندريس إنييستا ضمن صفوف الصقور، وقال إن إنييستا لاعب ذو قيمة عالية ومعروف للجميع، مبيناً أنه شاهد عطاء إنييستا في المباريات السابقة، وأضاف: أعتقد أنه متحمس جداً للتجربة ولديه رغبة كبيرة في الاستمرار مع الفريق، وأن يكون كعادته عنصراً مؤثراً في النتائج الإيجابية، إنييستا لاعب رائع ووجوده معنا يحقق الكثير من المكاسب.

من جانبه، رحب يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بالإسباني لويس بلاناغوما وتمنى له التوفيق، وقدم البطران شكره للمدرب محمد الجالبوت، ذاكراً أنه أجزل العطاء ونجح في قيادة الفريق من دوري الهواة إلى المحترفين، وأن التغيير أمر طبيعي بهدف المواكبة والبحث عن نتائج أفضل، مشيراً إلى أن ناديه يتطلع لبناء فريق قوي يكون قادراً على البقاء في الدوري وبلوغ المنطقة الدافئة، مؤكداً أن مهمة بلاناغوما هي إكمال مسيرة نجاح الجالبوت وتطوير الفريق.

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