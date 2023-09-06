دبي وجهة نجوم الرياضة العالمية في السياحة العلاجية

توازياً مع تنامي دورها وجهة مفضلة وأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العالم، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية لنجوم الرياضة والمشاهير على مدار العام بفضل الرعاية الصحية العالية الجودة ومراكز التدريب والـتأهيل البدني والمنشآت الصحية والرياضية المتطورة والكوادر الطبية المتخصصة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت دبي إقبالاً كبيراً من الرياضيين وخصوصاً من نجوم التنس وكرة القدم العالمية وغيرها من الرياضات، للعلاج من إصابات الملاعب وإجراء مختلف الجراحات الاعتيادية أو المجهرية.

وتعتبر دبي الوجهة الأولى لنجوم الدوري الإنجليزي لقضاء فترات علاج طويلة وإعادة التأهيل على غرار الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، الذي قضى بها 3 أشهر لاستكمال برنامج علاجه من إصابة تعرض لها قبل 3 سنوات على مستوى أربطة الركبة.

ولعب مجلس دبي الرياضي دوراً بارزاً في استقطاب كبار النجوم والأندية العالمية والمنتخبات الوطنية واستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى لما تتميز به من منشآت رياضية حديثة وبنية تحتية عالمية، وتوافر وسائل ومرافق الضيافة الشاملة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، وقدرتها على خلق البيئة الآمنة اللازمة وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية للنجوم.

وتمتلك دبي العديد من المنشآت الصحية والرياضية بمعايير عالمية في مقدمتها مركز ((فيفا)) الطبي المتميز الذي أصبح وجهة مفضلة للرياضيين لتلقي العلاج من داخل الدولة وخارجها.

مجمع ند الشبا

يعد مجمع ند الشبا الرياضي من أبرز الوجهات المفضلة للرياضيين للتدريب وإعادة الـتأهيل وهو عبارة عن نادي رياضي ومنتجع صحي شامل يضم مرافق فاخرة وكل ما يحتاجه الرياضي من جلسات تدريبية أو جلسات للتعافي من الإصابات.

ويشهد مجمع ند الشبا الرياضي إقبالاً متزايداً من العديد من نجوم الرياضة العالمية، وخصوصاً من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال إجازاتهم الشتوية، حيث يستمتع اللاعبون من أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول ببعض التدريبات في الطقس المعتدل.

مساهمةويسهم الطب الرياضي في تعزيز السياحة العلاجية في دبي بشكل عام، حيث سجل هذا القطاع انتعاشة جيدة في السنوات الأخيرة وإقبالاً كبيراً من المرضى الداخليين والدوليين وضمن مختلف التخصصات الطبية، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للمرضى وطالبي الاستشفاء الآمن والمميز ويعكس كفاءة القطاع الصحي. واستقبلت دبي حوالي 630 ألف سائح صحي دولي خلال عام 2021، وبلغت النفقات الطبية للمرضى الدوليين قرابة 730 مليون درهم.

وأوضحت إحصائيات سابقة لهيئة الصحة بدبي أن معظم السائحين الذين وفدوا إلى دبي بهدف العلاج والاستشفاء كانوا من الدول الآسيوية بنسبة 38 بالمائة تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 24 بالمائة والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22 بالمائة.

وجاءت العيادات متعددة التخصصات في مقدمة المنشآت الطبية التي استقبلت المرضى وبنسبة بلغت 70 بالمائة ثم العيادات المتخصصة بنسبة 16 بالمائة تليها المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد بنسبة 14 بالمائة.

النجوم في دبي

وتضم قائمة الرياضيين الذين اختاروا دبي للعلاج العديد من نجوم الكرة العالمية من ضمنهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزملاؤه السابقون ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفابيو فابينيو، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام سابقاً وبايرن ميونيخ حالياً، والدولي الفرسي السابق فرانك ريبييري ومواطنيه مامادو ساكو وإبراهيما كوناتيه نجم ليفربول، والإنجليزي جوردان هندرسون، والبرازيلي مالكوم أوليفيرا لاعب برشلونة سابقاً والهلال السعودي حالياً، والفرنسي كينغسيلي كومان لاعب بارين ميونيخ، والإيفواري جيرفينيو نجم أرسنال سابقاً، والفرنسي فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد، والفرنسي نغولو كانتي لاعب المنتخب الفرنسي وتشيلسي سابقاً والاتحاد السعودي حالياً، والفرنسي بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والإسباني ايميريك لابورت لاعب مانشستر سيتي سابقاً والنصر السعودي حالياً، والإيطالي لورنزو بيليغريني نجم نادي روما، كما تضم قائمة الرياضيين العديد من نجوم الكرة العربية مثل نواف العابد لاعب المنتخب السعودي، ورايس مبولحي حارس المنتخب الجزائري.

مركز إقليمي

أكد الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا الطبي بدبي، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً رائداً في السياحة العلاجية للرياضيين، وذلك بفضل توافر العديد من العوامل الإيجابية التي جعلت نجوم ومشاهير الرياضة العالمية يفضلون العلاج في الإمارات والحصول على أفضل النتائج.

وأضاف أن القطاع الرياضي انضم خلال الفترة الأخيرة إلى بقية القطاعات الناجحة في مجال السياحة العلاجية، بفضل الجهود المبذولة للارتقاء بالطب الرياضي داخل الدولة، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، أم من حيث استقطاب نخبة من الكفاءات الطبية العالمية، لتكتمل المنظومة ويصبح الطب الرياضي قطاعاً حيوياً قادراً على توفير أفضل الخدمات للراغبين في العلاج بدولة الإمارات والمنافسة بقوة على المستوى الخارجي بأسعار تنافسية.

شهادات

وفي شهر يونيو الماضي اختتمت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقاً، مرحلة تأهيلها الطبي في دبي قبل التوجه للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثالث بطولات ((غراند سلام)) الأربع الكبرى في التنس.

وأشادت بادوسا بالرعاية الصحية التي تلقتها في دبي؛ وقالت: ((تظل دبي دائماً وجهتي الأولى للعلاج والتدريب والاستعداد لمواصلة المسيرة الاحترافية في بطولات التنس)).

من جهتها، أعربت التونسية أنس جابر عن سعادتها بما حظيت به من رعاية فائقة في دبي، ما ساعدها على استعادة تألقها موسم التنس الحالي.

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