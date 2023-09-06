6 ميداليات ملونة للهيام البلوشي في 30 يوماً

نجحت لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية الهيام البلوشي، في الفوز بفضية كأس آسيا تحت 17 سنة، وفضية غرب آسيا تحت 20 سنة، وبرونزية غرب آسيا تحت 23 سنة في سلاح الفلوريه، وذلك في إنجاز دولي جديد للمبارزة الإماراتية ولنادي الفجيرة للفنون القتالية.

وكانت اللاعبة الهيام البلوشي أحرزت ميدالية ذهبية في بطولة المملكة العربية السعودية، وفضية في بطولة آسيا للناشئات، إضافة إلى برونزية غرب آسيا في غضون شهر واحد، ما يعكس قيمتها الفنية بالمبارزة ويبرز الجهود الكبيرة لإدارة النادي والمدربة ماهيتاب وصفي.

وأكد مدير النادي نادر أبو شاويش، أن اللاعبة هيام البلوشي بعمر 17 سنة وشاركت في بطولة غرب آسيا بعدة فئات تحت 17 وتحت 20 وتحت 24 سنة، وذلك تحقيقاً لطموحها التصاعدي وأيضاً لنيل فرصة للاحتكاك مع لاعبات يفوقونها عمراً، وتمكنت خلال المنافسات التمهيدية من الفوز في خمس جولات منها فوزان ثمينان في الدورين ثمن وربع النهائي.

وثمن مدير النادي الإنجازات التي حققتها لاعبات النادي بالمبارزة، مؤكداً أنها تعزز الخطط الفنية المعتمدة لتطوير رياضة المبارزة في الإمارات ودور النادي باستكشاف المواهب المواطنة وتطويرها، ووصف الميدالية البرونزية لغرب آسيا بأنها إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية.

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