دبي تدشن ملعباً متطوراً للكرة في الجداف
التاريخ
9/6/2023 7:14:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
شهدت دبي افتتاح ملعب كرة قدم متطور، من المقرر أن يصبح مركزاً رياضياً متميزاً لعشاق كرة القدم والأكاديميات الرياضية. تم افتتاح الملعب في منطقة الجداف.
وقال هيثم عمر، مدير عام المجمع: بالتزامن مع إطلاق هذا الملعب الاحترافي، تم تجهيز المجمع ليكون نقطة الجذب الرئيسية للفرق والأكاديميات الرياضية المحترفة.
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