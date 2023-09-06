دبي تدشن ملعباً متطوراً للكرة في الجداف

شهدت دبي افتتاح ملعب كرة قدم متطور، من المقرر أن يصبح مركزاً رياضياً متميزاً لعشاق كرة القدم والأكاديميات الرياضية. تم افتتاح الملعب في منطقة الجداف.

وقال هيثم عمر، مدير عام المجمع: بالتزامن مع إطلاق هذا الملعب الاحترافي، تم تجهيز المجمع ليكون نقطة الجذب الرئيسية للفرق والأكاديميات الرياضية المحترفة.

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