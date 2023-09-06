الإمارات تفوز بثلاثة مقاعد في «آسيوي الرماية»

الإمارات تفوز بثلاثة مقاعد في «آسيوي الرماية»
التاريخ
9/6/2023 7:14:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حصل اتحاد الإمارات للرماية على 3 مناصب في التشكيل الجديد للاتحاد الآسيوي للرماية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالكويت. تمثلت المقاعد الثلاثة في فوز حسن الشحي بعضوية اللجنة التنفيذية، وهند إبراهيم الحوسني بعضوية لجنة التخطيط والتطوير، وطلال هندي بعضوية لجنة الدستور ((النظام الأساسي)).
تنافس على الفوز بهذه المناصب ممثلو 41 اتحاداً أهلياً في آسيا ليتمكن ثلاثي الاتحاد الإماراتي من الفوز استناداً على كفاءتهم وخبرتهم وتميزهم.
ووجه الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية التهنئة لممثلي الاتحاد لفوزهم بهذه المناصب القارية الذين أعربوا عن سعادتهم باختيارهم لهذه المناصب المهمة بالاتحاد الآسيوي، وتشرفهم بتمثيل الإمارات في هذا المحفل القاري.
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