الإمارات تفوز بثلاثة مقاعد في «آسيوي الرماية»

حصل اتحاد الإمارات للرماية على 3 مناصب في التشكيل الجديد للاتحاد الآسيوي للرماية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالكويت. تمثلت المقاعد الثلاثة في فوز حسن الشحي بعضوية اللجنة التنفيذية، وهند إبراهيم الحوسني بعضوية لجنة التخطيط والتطوير، وطلال هندي بعضوية لجنة الدستور ((النظام الأساسي)).

تنافس على الفوز بهذه المناصب ممثلو 41 اتحاداً أهلياً في آسيا ليتمكن ثلاثي الاتحاد الإماراتي من الفوز استناداً على كفاءتهم وخبرتهم وتميزهم.

ووجه الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية التهنئة لممثلي الاتحاد لفوزهم بهذه المناصب القارية الذين أعربوا عن سعادتهم باختيارهم لهذه المناصب المهمة بالاتحاد الآسيوي، وتشرفهم بتمثيل الإمارات في هذا المحفل القاري.

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