ديوكوفيتش يحقق رقماً قياسياً في «فلاشينج ميدوز»

تواصلت الأرقام القياسية والمفاجآت في النسخة الحالية من بطولة أمريكا المفتوحة ((فلاشينج ميدوز)) للتنس مع وصولها إلى الأدوار النهائية واشتعال حدة المنافسة على اللقب خاصة في منافسات فئة الرجال.

وحقق الصربي المخضرم ديوكوفيتش رقماً قياسياً تاريخياً جديداً ببلوغ الدور نصف النهائي للبطولة، لتكون المرة الـ47 التي يبلغ فيها المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته ببطولات ((جراند سلام)) الأربع الكبرى، وهو ما يفوق الرقم القياسي السابق (46 مرة)، والذي كان مسجلاً باسم السويسري روجيه فيدرر.

وحقق ديوكوفيتش 13 انتصاراً ولم يتلقَ أي هزيمة في دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز