ديوكوفيتش يحقق رقماً قياسياً في «فلاشينج ميدوز»
التاريخ
9/6/2023 7:14:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تواصلت الأرقام القياسية والمفاجآت في النسخة الحالية من بطولة أمريكا المفتوحة ((فلاشينج ميدوز)) للتنس مع وصولها إلى الأدوار النهائية واشتعال حدة المنافسة على اللقب خاصة في منافسات فئة الرجال.
وحقق الصربي المخضرم ديوكوفيتش رقماً قياسياً تاريخياً جديداً ببلوغ الدور نصف النهائي للبطولة، لتكون المرة الـ47 التي يبلغ فيها المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته ببطولات ((جراند سلام)) الأربع الكبرى، وهو ما يفوق الرقم القياسي السابق (46 مرة)، والذي كان مسجلاً باسم السويسري روجيه فيدرر.
وحقق ديوكوفيتش 13 انتصاراً ولم يتلقَ أي هزيمة في دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN06092023000110011019ID1107022975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.