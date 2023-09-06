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ميسي يقود الأرجنتين في تصفيات المونديال

9/6/2023 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم إلى ممارسة واجبه الدولي في صفوف منتخب بلاده مع انطلاق الرحلة الطويلة لـ ((البيسيليستي)) في تصفيات أمريكا الجنوبية نحو بلوغ كأس العالم 2026 وذلك بعد بداية مبهرة في مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي.

وتبدأ رحلة ميسي والأرجنتين في التصفيات بمواجهة الإكوادور على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس اليوم، قبل أن يواجه بوليفيا في لاباز الثلاثاء المقبل.

وتقام اليوم مباراتان أخريان بين الباراغواي والبيرو، وكولومبيا مع فنزويلا.

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