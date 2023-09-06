ميسي يقود الأرجنتين في تصفيات المونديال

ميسي يقود الأرجنتين في تصفيات المونديال
التاريخ
9/6/2023 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم إلى ممارسة واجبه الدولي في صفوف منتخب بلاده مع انطلاق الرحلة الطويلة لـ ((البيسيليستي)) في تصفيات أمريكا الجنوبية نحو بلوغ كأس العالم 2026 وذلك بعد بداية مبهرة في مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي.
وتبدأ رحلة ميسي والأرجنتين في التصفيات بمواجهة الإكوادور على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس اليوم، قبل أن يواجه بوليفيا في لاباز الثلاثاء المقبل.
وتقام اليوم مباراتان أخريان بين الباراغواي والبيرو، وكولومبيا مع فنزويلا.
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