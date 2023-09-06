«الأولمبي» يحصد أول نقطة بالتصفيات الآسيوية

حصد منتخبنا الوطني الأولمبي أول نقطة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في قطر العام المقبل، بتعادله مع الصين بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على استاد داليان سويوان ضمن منافسات المجموعة السابعة، ويخوض الأبيض الأولمبي مباراته الثانية الثلاثاء المقبل، أمام المنتخب الهندي بعد انسحاب جزر المالديف من التصفيات.

تحمل دفاع الأبيض العبء الأكبر معظم فترات المباراة، بعد أن ضغط التنين الصيني منذ صافرة البداية، وتألق الحارس راكان المنهالي، في الذود عن مرماه، وأبعد عدة كرات خطرة كان أخطرها من اللاعب جوان زهي، قبل أن يتعرض لإصابة في الشوط الأول وحل مكانه حمد المقبالي. وحاول الأبيض الأولمبي استغلال المساحات الخالية في الدفاع الصيني الذي ركز على الهجوم.

واعتمد على الهجمات المرتدة، وتهيأت من إحداها كرة لحارب عبد الله داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس الصيني، وتعرض أكثر من لاعب للإصابة، مما أثر على أداء الفريق.

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