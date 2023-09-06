«الأولمبي» يحصد أول نقطة بالتصفيات الآسيوية

«الأولمبي» يحصد أول نقطة بالتصفيات الآسيوية
التاريخ
9/6/2023 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حصد منتخبنا الوطني الأولمبي أول نقطة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في قطر العام المقبل، بتعادله مع الصين بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على استاد داليان سويوان ضمن منافسات المجموعة السابعة، ويخوض الأبيض الأولمبي مباراته الثانية الثلاثاء المقبل، أمام المنتخب الهندي بعد انسحاب جزر المالديف من التصفيات.
تحمل دفاع الأبيض العبء الأكبر معظم فترات المباراة، بعد أن ضغط التنين الصيني منذ صافرة البداية، وتألق الحارس راكان المنهالي، في الذود عن مرماه، وأبعد عدة كرات خطرة كان أخطرها من اللاعب جوان زهي، قبل أن يتعرض لإصابة في الشوط الأول وحل مكانه حمد المقبالي. وحاول الأبيض الأولمبي استغلال المساحات الخالية في الدفاع الصيني الذي ركز على الهجوم.
واعتمد على الهجمات المرتدة، وتهيأت من إحداها كرة لحارب عبد الله داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس الصيني، وتعرض أكثر من لاعب للإصابة، مما أثر على أداء الفريق.
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