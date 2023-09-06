الأجيال: تعايش أم صراع؟

السؤال الأهم في دراسة طبيعة وشكل العلاقات الاجتماعية بين الأجيال المختلفة في المجتمع هو: هل العلاقات بين الأجيال المتباينة عمرياً وثقافياً علاقة قائمة على التعايش والقبول أم على الصراع والرفض؟، وبطبيعة الحال فالرفض والقبول هنا يخصان الأفكار والقناعات والسلوكيات لدى كل جيل على حدة، وكذلك الأشياء التي يتعاملون بها ومعها، هل هي مقبولة من قبل كل جيل أم أنها مرفوضة وتشكل نقطة خلاف وصراع دائم؟

فأجيال اليوم (لا نعمم ولكننا نصف واقعاً أخذ في التمدد) تؤمن بالحرية وعدم تقبل الوصاية والنصائح والتوجيهات من أي طرف، وتعتبر ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الخاصة! كما أنهم يميلون لنمط الحياة الغربية المتحررة، كما في الملبس، في السفر، في الدراسة والمعيشة، في اختيار شريك الحياة، وفي أمور أكثر أهمية وحساسية ربما لا أستطيع ذكرها هنا، لكنها معروفة للجميع، خاصة ونحن نعيش مرحلة ضغط عالمية باتجاه إقرار حقوق وتوجهات معينة خارجة على تعاليم ديننا وقيمنا، لكن يجري الترويج لها والعمل على نشرها بكافة الطرق والوسائل!

وإذن هل يتقبل الآباء وجيل الأجداد ذلك؟ قد تتقبل فئة محدودة هذه التغييرات والتقلبات لأسباب مختلفة، لكن الأغلبية لا تفعل، فنحن نعيش في نهاية المطاف ضمن مجتمع مسلم ومحافظ ومرتبط بمحيطه العربي، وعليه فإن هذه التباينات تصنع محيطاً ذا ضغط عالٍ يقود للتوتر المستمر ما ينعكس على تباعد العلاقات، إذن فالأقرب للإجابة عن سؤالنا الأول أن نقول إن العلاقات قائمة بالفعل على التعايش تحت أسقف المنازل، ولكنه التعايش الظاهري المحاط بأسوار فاصلة بين أفكار وعلاقات وسلوكيات ومعتقدات ومبادئ تخص كل جيل على حدة!

هل هذا اللاتعايش المبدئي بين الأجيال طبيعي؟ هل هو نتاج لتحولات المجتمعات المعاصرة؟ هل لنوعية التعليم العام والخاص، والإعلام المرئي، وثورة وسائل الاتصال والسوشال ميديا، ومنصات الدراما المتحررة وضعف الرقابة الأسرية علاقة بالأمر؟ نعم دون شك! نقول ذلك حتى لا نظلم كل الجيل ولا حتى بعضه، لكن لا يمكننا كذلك أن نبرّئهم تماماً.. بعضهم على الأقل!!