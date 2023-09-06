إنها ثمار الثقة

صباح الاثنين كانت البلاد كلها على قلب رجل واحد، تتابع وتترقب وترفع أيديها بالدعاء، رجالاً ونساءً، والصغار الذين يرون الفرح في العيون، ويتساءلون عن ((سلطان)) وعن المركبة الفضائية ((دراغون)) وموعد وصولها، فهناك ابن لنا، يحمل علم الدولة على كتفه، ويملأ الأرض حباً بإشراقة ابتسامته، الرمز لكل طموح ورغبة في السير عبر الطرق الوعرة للوصول إلى الإنجازات العظيمة.

سلطان النيادي، انطلق من ((أم غافة)) في أطراف مدينة العين، وذهب بحلمه وعلمه إلى بطن السماء، ليبحث ويدرس، ويتعلم ليضيف إلى خزينة الدولة سجلاً يخدم من سيكملون السير على الطريق، وهو طريق لم يكن مفروشاً بالورود والأمنيات، وقد جاءت المبادرة من قيادة تعرف ماذا تريد ولماذا تريد، قيادة زرعت الثقة بالنفس في قلوبنا جميعاً، منذ الأب المؤسس، فهو الذي دعانا للعلم، وطلب منا أن نتسلح به، وهو الذي شجعنا على العطاء وعدم التردد في إنجاز كل ما يخدم البلاد والعباد، ويسر لنا كل السبل، فتح لنا الأبواب في الداخل والخارج، وترك لنا الاختيار، حتى نعود محصنين ونساهم في استكمال البناء، وما زالت الراية مرفوعة، الإرادة منهج الحياة في عهد محمد، والخطى متسارعة مع ((بو راشد)) صاحب المبادرات، من أسس ((مركز محمد بن راشد للفضاء)) قبل أن نفكر في الفضاء، كعادته مد بصره إلى أبعد من مدى النظر، وشاهد ما لا نشاهده، شاهد مسباراً يحمل الأمل يدور حول المريخ، وشاهد رواد الفضاء يجولون من مهمة إلى أخرى.

صباح الاثنين كان مشرقاً، نوره يشع في وجوه أبناء الإمارات، من القادة حفظهم الله والشيوخ الكرام، إلى الناس البسطاء الذين لا يعرفون إلا شيئاً واحداً، وهو أن ابن هذه الأرض عائد بعد رحلة استغرقت ستة أشهر في ((محطة فضائية))، وهذا يكفيهم ويزيدهم فخراً، وحتى أهل سلطان، كانوا ينتظرون ((فلذة الكبد)) بشوق وكأنهم هم الذين كانوا في الفضاء، وكم كانت ((أم سلطان)) رائعة عندما تحدثت بحكمة ((أمهات زمان)) وتعبيراتها المفتقدة هذه الأيام، وكم اختصرت دور الأم والأسرة في صنع الرجال.