إقالة المدربين أصبحت ظاهرة سنوية، فقد مر أسبوعان، وتم الاستغناء عن ثلاثة منهم، وهناك في الطريق آخرون ينتظرون الدور بدوري المحترفين لكرة القدم، فقد هبت رياح التغيير مبكراً في الأجهزة الفنية في بداية الموسم، وهو ما يؤكد أن الأندية التي ((تفنش)) مدربيها بهذه السرعة تعلم أنها لن يلومها أحد، لأنه ليس هناك رقابة أو جمعية عمومية تحاسب، وبعد تفنيشهم يقبضون ((المقسوم)) حسب العقود كل بنصيبه، وفق ذكائه في تعامله مع أنديتنا الكريمة التي تتعامل بدون رقابة، الأندية ((تفنش)) وتتعاقد مع من تراه مناسباً، وفي رأيي أن الأندية تملكها الحكومة، فلا يجب أن تذهب أموالها هدراً بقرارات إداريين ((هواة))، وتلك قضية هامة ولا نتركها تسير حسب أهواء الإخوة الإداريين، فلا بد للمجالس الرياضية أن تتعامل وفق دورها الحقيقي المنوط بها، فلا يجوز أن تقف وتتفرج، بل لا بد أن تغير المفهوم وفق المتغيرات والمستجدات، فلا يعقل أن ((تفنش)) أنديتنا المدربين بهذه السرعة ونحن نشاهد وندفع المقدم والمؤخر بطريقة تضحك الناس علينا، فالمدربون ((الخواجات)) أصبحوا يتوقعون القرار، بل إنهم ينتظرونه لأننا تعودنا على ذلك في أي لحظة، وقبل أن يحضروا لبلادنا يعلمون حكايتنا، والطريف أنهم يظلون جالسين هنا حتى إشعار آخر من باب الإنسانية!!

بل علمت بأن بعض المدربين الأجانب الذين نتعاقد معهم يجلبون أنسابهم وأهاليهم وعيال عماتهم وأخواتهم، فهو أي المدرب الأساسي يقوم بدفع رواتبهم وفق اتفاقهم مع بعض! فهل لنا أن نعرف سيرة وخبرة وتجربة المساعدين في أنديتنا، هل هم مؤهلون أم هم من أصحاب القربى، فهل هناك شروط تتبعها الرابطة في التعامل مع هذه الفئة المساعدة التي تصل أعدادها بالمئات بأنديتنا، وهل نكتفي بطلب الشهادات للمدرب العام فقط، أم لكل من يعمل من الطاقم الفني، أم الأمر متروك لهم!! ولهذا نجد أنفسنا اليوم أمام وضع خطير يجب معالجته، وأتمنى من اتحاد الكرة المقبل والرابطة النظر في هذا الأمر إذا كان صحيحاً، فقد عجزنا من تحذيرنا السنوي!!. والله من وراء القصد.