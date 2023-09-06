حكاية القبض على يحيى شاهين على البلاج

نشرت مجلة الكواكب، كبرى مجلات الفن المصرية وأشهرها على الإطلاق، في أحد أعدادها الصادرة في عام 1958 مقالاً بقلم الفنان يحيى يحيى حسين شاهين الشهير بـ ((يحيى شاهين)) المولود بمحافظة الجيزة القاهرية سنة 1917، والمتوفى فيها سنة 1994، والذي جسد الكثير من الأدوار المتنوعة في السينما والمسرح خلال مسيرته الفنية ما بين عامي 1938 و1992، لعل أشهرها دور ((سي السيد)) في ثلاثية نجيب محفوظ الخالدة (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية)، عدا عن أدوار المعلم والدون جوان والفلاح والمراهق العجوز والبدوي والبلطجي والضابط ورجل الدين والطبيب والنجار والرسام ووكيل النيابة والمحامي والقاضي والباشا والسفير والعمدة وغيرها.

في ذلك المقال الذي عنونه بـ ((جريمة على الشاطئ)) تحدث عن واقعة طريفة حدثت له إبان قضائه فصل الصيف على بلاجات الإسكندرية مع نفر من أصدقائه. وقتها كان شاهين من نجوم الصف الأول في السينما المصرية، وبالتالي كان المعجبون والمعجبات يلاحقونه في كل مكان لالتقاط الصور معه أو على الأقل ليوقع لهم/ لهن على الأوتوغرافات الشخصية.

وذات مرة، وبينما هو على البلاج بمايوه السباحة وحوله المعجبون والمعجبات فوجئ برجل من رجال الشرطة يمسك به ويقول له: ((قدامي على القسم))، فسأل الشرطي بدهشة وهو في حالة حرج وصدمة عن الجريمة التي اقترفها كي يقتاد إلى مركز الشرطة، فما كان من الشرطي إلا أن رد بخشونة: ((حتعرف جريمتك في القسم))، محذراً إياه من محاولة الهرب.

وإزاء إصرار الشرطي، ودفعاً لفضيحة تمس اسمه وتكون مادة تلوكها الألسن وصفحات الجرائد في اليوم التالي، اضطر أن يذهب مع الشرطي إلى القسم ليفاجأ بأن القضية تتعلق بقصة محاولته إنقاذ فتاة من الغرق على البلاج في وقت سابق من اليوم نفسه.

وملخص القصة أن شاهين ورفاقه اعتادوا أن يستيقظوا مبكراً ويتهجوا للسباحة على شاطئ الإسكندرية قبل أن يمتلئ الشاطئ بالناس كي يتفادوا التفاف الجمهور حولهم. وفي ذلك اليوم المشؤوم فوجئ بفتاة تصارع الأمواج وتوشك على الغرق فسارع لإنقاذها وفي اعتقاده أنها تحاول الانتحار. ولاحظ أنه كلما كان يقترب منها، تجهش بالبكاء. فلما عرف أن سبب بكائها هو تمزق المايوه الذي كانت ترتديه وخجلها من الخروج أمام الناس وهي عارية، أصر على إنقاذها بأي وسيلة وليكن ما يكون، فقام بنزع الحزام الذي كان يربط به بنطاله الخاص بالسباحة وقذفه إليها في محاولة لجرها إلى الشاطئ. وهكذا تمكن من إنقاذها بعد جهد وعناء.

في مركز الشرطة وجهت إليه تهمة ارتداء المايوه على الشاطئ دون حزام، وكانت عقوبتها غرامة مالية قدرها 25 قرشاً، دفعها شاهين صاغراً بعد أن استلفها من أحدهم لأنه ذهب إلى القسم دون أخذ حوائجه المتروكة على البلاج.

والمعروف أن شاهين، قبل دخوله مجال الفن، درس بقسم النسيج في مدرسة العباسية الصناعية فنال دبلومها، ثم حصل على بكالوريوس في هندسة النسيج، فتم تعيينه مهندساً بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث انضم إلى فرقة الشركة للتمثيل لإشباع شغفه بالفن إلى أن شاهده الممثل الكوميدي ((بشارة واكيم)) والممثل الأصلع المتخصص في أدوار الخواجة الجواهرجي ((إدمون تويما)) الذي كان وقتها مديراً للمسرح في دار الأوبرا الملكية، فقاما بمنحه فرصة الانطلاق في عالم النجومية والشهرة والتي بدأت بدور هامشي في فيلم ((لو كنت غني)) (1942) للمخرج هنري بركات قبل أن يؤدي دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم ((سلامة)) (1945) للمخرج توغو مزراحي، ويواصل مشواره بنجاح في نحو 97 فيلماً بعضها باعث على الكآبة، والبعض الآخر مصنف ضمن أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية مثل: زينب (1952) لمحمد كريم، جعلوني مجرماً (1954) لعاطف سالم، ابن النيل (1955) والأرض (1970) ليوسف شاهين، أين عمري (1957) لأحمد ضياء الدين، بين القصرين (1964) لحسن الإمام، شيء من الخوف (1969) لحسين كمال.