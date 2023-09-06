الذائقة لا علاقة لها بالتعليم

لطالما قرنت الذائقة بالتعليم لدى الشخص، وربما لست الوحيد الذي فكر على هذا النحو، بل هنالك كثر ممن يوافقونني الرأي أو النظرة، ورغم علمي أن من مهام الزمن تكفله بتغيير القناعات والمفاهيم، والطبيعة والأشخاص أنفسهم، إلا أنه لم ينجح معي في سعيه الدؤوب. ثمة أسباب لا ريب في ذلك. لكن سؤالاً ظل يلازمني: هل كنت على حق في ربطي للذائقة بالتعليم، أم أنني تعسفت في المسألة، ولا علاقة للذائقة بالتعليم البتة؟

هذا الاستهلال أفضى إلى تتبع معلومات لها صلة بالمسألة؛ ففي العام (1925)، التقت فاطمة البلتاجي بأبي العلا محمد، الذي أصبح معلمها الأول، الذي علمها الإنشاد الديني، لتمارسه في أرياف مصر وقراها، لكن عين الفتاة التي لما تبلغ الثلاثين بعد، كانت على القاهرة، مدينة الحالمين بالشهرة، من فنانين وكتاب ومفكرين، إلا أنها توجست خيفة كبيرة من الذهاب إلى القاهرة، ففي العاصمة تتسيد المغنى نجاة علي ومنيرة المهدية، فما المصير المنتظر لمنشدة مغمورة قادمة من الأرياف؟ لكن أم كلثوم نجحت في القاهرة بذكائها، ساعدها قوة الصوت، حسن اختيارها لكلمات أغانيها، وإدراكها الجيد لمكونين مهمين في الشخصية المصرية: العاملان الديني والوطني.

في المغنى الديني اختارت لشوقي ((سلو قلبي، نهج البردة، الهمزية - 1946))، وختمتها بـ((إلى عرفات الله 1965)). لتبدأ الفترة الوطنية، وكان لشوقي فيها ((نجا وتماثل ربانها، وعيد الدهر، وقصيدة النيل))، ثم لأحمد رامي ((مصر التي في خاطري، 1952)). إضافة إلى أبي العلا في الريف، والشاعرين شوقي ورامي في القاهرة، تبناها موسيقياً السنباطي والقصبجي. فكانت أم كلثوم تحظى بشعبية في المدينة والريف لا سابق لها في التاريخ.

والمفارقة الأهم هنا، ما كتبه الدكتور أحمد يوسف علي في كتابه ((أم كلثوم)): كانت الذائقة الفنية الشعبية عالية في الفترة الكلثومية، والغريب أن الأمية القرائية كانت عالية هي الأخرى وقتذاك. لكن يمكن أن نسأل: هل من علاقة للذائقة بالوعي؟