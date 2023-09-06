هناك حل روحاني لكل مشكلة

الكثير منا يعيش في روتين معين وفي محيط عائلي واجتماعي محدد، لذلك تجد الأغلبية تبحث عن الأمن والأمان والضمان في حياتهم فيركنون إلى منطقة الأمان والراحة، وهذه المنطقة تتكون من 3 أشياء أساسية: ((المكان الذي يعيش فيه الإنسان، والعمل الذي يعيش منه، والناس الذين يعيش معهم)). ولذلك نجد أن الروتين قد يؤثر في الإنسان ما يسبب له أضراراً مادية ونفسية أخرى، قد تعود مثل هذه السلبية إلى مرض نفسي له أسباب أخرى كالاكتئاب وقد يكون الملل أو الروتين والتكرار وقد يكون التعب وبذل الكثير من الجهد، ثم لا تجد التشجيع والثناء، وهو ما يعني غياب الحافز، هناك حكمة قديمة تقول: ((لو وجدت بيتاً تعيش فيه فأنت محظوظ ولو وجدت شيئاً تعيش عليه فأنت ذكي، ولو وجدت شخصاً تعيش معه بحب متبادل فأنت سعيد، ولو كان عندك كل هذه الأشياء فأنت من أغنى الأغنياء)).

وكما هو واضح فإن الأسباب متنوعة وكثيرة، لكن حقيقة حاجتنا للتجديد والتنويع، حاجتنا للشعور بالإنجاز والنجاح واقعية، حاجتنا للتقدم والتحفيز والمكافأة ماثلة أمامنا، لذلك أتمنى أن يفهم ويستوعب الجميع أن الروتين قاتل، والملل بمثابة الموت، والتكرار قد يقتلك ويدخلك في دوامة الشتات، وكذلك فإن الاستسلام والسكون والإحباط والملل، هي بمثابة الإعدام على وظيفتك وعملك لذا يجب الحذر من هذه المشاعر، والخروج منها سريعاً.

قال ألبرت اينشتاين: ((يشعر الإنسان بالأمان عندما يجد مكاناً يعيش فيه ومهنة يعيش منها وأشخاصاً يحبهم ويعيش معهم)).

لذلك حاول أن تخرج من دائرة أفكارك السلبية فالتعاسة تجذب التعاسة والتعساء يجذبون التعساء. تسلح بالتفكير الإيجابي المستمر فكل مشكلة مهما كانت عميقة يوجد بها حل روحاني كما ذكر المحاضر والكاتب الأمريكي دكتور واين داير في كتابه: ((إن هناك حلاً روحانياً لكل شيء)). وهذا صحيح مهما كانت المشكلة عويصة وكبيرة، ثق بأن التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة هو السبيل لتحقيق التوازن والهدوء النفسي.