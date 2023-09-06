Thursday, 07 September 2023 04:21 GMT

هناك حل روحاني لكل مشكلة

9/6/2023 7:14:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الكثير منا يعيش في روتين معين وفي محيط عائلي واجتماعي محدد، لذلك تجد الأغلبية تبحث عن الأمن والأمان والضمان في حياتهم فيركنون إلى منطقة الأمان والراحة، وهذه المنطقة تتكون من 3 أشياء أساسية: ((المكان الذي يعيش فيه الإنسان، والعمل الذي يعيش منه، والناس الذين يعيش معهم)). ولذلك نجد أن الروتين قد يؤثر في الإنسان ما يسبب له أضراراً مادية ونفسية أخرى، قد تعود مثل هذه السلبية إلى مرض نفسي له أسباب أخرى كالاكتئاب وقد يكون الملل أو الروتين والتكرار وقد يكون التعب وبذل الكثير من الجهد، ثم لا تجد التشجيع والثناء، وهو ما يعني غياب الحافز، هناك حكمة قديمة تقول: ((لو وجدت بيتاً تعيش فيه فأنت محظوظ ولو وجدت شيئاً تعيش عليه فأنت ذكي، ولو وجدت شخصاً تعيش معه بحب متبادل فأنت سعيد، ولو كان عندك كل هذه الأشياء فأنت من أغنى الأغنياء)).

وكما هو واضح فإن الأسباب متنوعة وكثيرة، لكن حقيقة حاجتنا للتجديد والتنويع، حاجتنا للشعور بالإنجاز والنجاح واقعية، حاجتنا للتقدم والتحفيز والمكافأة ماثلة أمامنا، لذلك أتمنى أن يفهم ويستوعب الجميع أن الروتين قاتل، والملل بمثابة الموت، والتكرار قد يقتلك ويدخلك في دوامة الشتات، وكذلك فإن الاستسلام والسكون والإحباط والملل، هي بمثابة الإعدام على وظيفتك وعملك لذا يجب الحذر من هذه المشاعر، والخروج منها سريعاً.

قال ألبرت اينشتاين: ((يشعر الإنسان بالأمان عندما يجد مكاناً يعيش فيه ومهنة يعيش منها وأشخاصاً يحبهم ويعيش معهم)).

لذلك حاول أن تخرج من دائرة أفكارك السلبية فالتعاسة تجذب التعاسة والتعساء يجذبون التعساء. تسلح بالتفكير الإيجابي المستمر فكل مشكلة مهما كانت عميقة يوجد بها حل روحاني كما ذكر المحاضر والكاتب الأمريكي دكتور واين داير في كتابه: ((إن هناك حلاً روحانياً لكل شيء)). وهذا صحيح مهما كانت المشكلة عويصة وكبيرة، ثق بأن التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة هو السبيل لتحقيق التوازن والهدوء النفسي.

MENAFN06092023000110011019ID1107022967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث