الإمارات تفتخر بأبنائها

إن الدول والمجتمعات التي تعتني بشبابها وتحتفي بهم وتفتخر بإنجازاتهم إنما هي في الواقع تستثمر في القوة الحقيقية التي تمكنها من المضي بكل عزم واقتدار لبناء حاضر مزهر ومستقبل مشرق، وبمقدار امتلاك المجتمعات للكوادر الشابة التي تتحلى بقدر فائق من الوعي والكفاءة تخوض سباق التنافس العالمي، وتتمكن من أن تحجز لها مقعداً في صدارة الصفوف الأولى بين الدول والمجتمعات المتنافسة على الريادة والصدارة.

وتأتي دولة الإمارات على رأس هذه الدول التي تولي هذه الشريحة الغالية والمهمة وهي فئة الشباب ذكوراً وإناثاً عناية كبيرة، حيث جعلت العناية بهم في قمة أولوياتها الاستراتيجية، وفتحت لهم الأبواب، وذللت لهم الصعاب، ووضعت ثقتها فيهم، لتعزيز أدوارهم في تنمية الوطن ونهضته.

وفي ضوء هذه الثقة الغالية التي أولتها القيادة الحكيمة لشبابها ونهجها الاستراتيجي في تمكينهم أثبت الشباب جدارتهم، وتوالت إنجازاتهم المشرفة في مختلف الميادين، وتجسدت أدوارهم الرائدة في الوزارات والمؤسسات والشركات ومشاريع الطاقة النووية النظيفة والذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الفضاء، لتفتخر دولة الإمارات بأبنائها الشباب، وتحتفي بإنجازاتهم المتنوعة التي يحققونها باستمرار في شتى هذه الميادين، وتكون خير داعم لهم وهم يمضون في مسيرتهم المشرقة في خدمة وطنهم حاملين رايته الخفاقة فوق القمم.

إن هذا الافتخار والاحتفاء نابع من نهج إماراتي راسخ، يقوم على الإيمان بالشباب، وتمكينهم، واستثمار طاقاتهم، وتأهيلهم للمشاركة في مسيرة التقدم والازدهار، بل وإتاحة الفرص لهم لتبوؤ المناصب الريادية والقيادية، وفتح الأبواب لهم على مصاريعها لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وتقديم أفضل ما عندهم لرفعة وطنهم ومجتمعهم، ووضع بصماتهم المتميزة في صناعة الحاضر والمستقبل، إيماناً بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن الشباب هم عماد هذا البناء وركيزته القوية وثروته الاستراتيجية، وقد أصدرت دولة الإمارات العديد من القرارات وأطلقت الكثير من المبادرات لتمكين الشباب ودعمهم ووضع مختلف الفرص بين أيديهم لتنمية أنفسهم وخدمة وطنهم، وفي هذا الصدد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يخاطب الشباب: ((أنتم خيرة أبنائنا، أنتم أبناء زايد، أبناء هذا البلد الأصيل ومستقبله، ومن سيحمل مسؤوليته ويقوده، أنتم خير من يمثل وطننا في مختلف المحافل بكل كفاءة واقتدار)).

وها هي دولة الإمارات تحتفي بابنها البار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي عاد إلى الأرض بعد مهمة نوعية قضاها في محطة الفضاء الدولية، دامت لمدة ستة أشهر متواصلة، لتكون بذلك أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وقد تضمنت هذه المهمة الاستثنائية إجراء العديد من التجارب العلمية بلغت نحو 200 تجربة، وذلك بهدف خدمة البشرية والمجتمع العلمي، بما يعزز ريادة الإمارات في مجال قطاع الفضاء الذي أصبح واحداً من القطاعات الاستراتيجية التي تطمح الدولة فيه لتحقيق إنجازات استثنائية.

لقد لاقى هذا الحدث إشادة كبيرة عالمياً، واحتفاءً بالغاً على مستوى القيادة والمجتمع، وهو ما يعكس النهج الإماراتي المتميز في تقدير شباب الوطن، والاحتفاء بإنجازاتهم، وتقديمهم كقدوات ملهمة في المجتمع، يسير على خطاهم أجيال الحاضر والمستقبل، ليسطروا جميعاً إنجازاتهم في صفحات تاريخ هذا الوطن الوفي لأبنائه.

إن مثل هذه الإنجازات المشرقة التي يفخر بها المجتمع الإماراتي هي إنجازات ملهمة للشباب الإماراتي والعربي وجميع الشباب حول العالم، ليسيروا على هذا النهج المنير، ويضعوا نصب أعينهم تسخير قدراتهم فيما يعود على مجتمعاتهم وأوطانهم بالخير العميم، وكم هي نعمة عظيمة أن يحظى الشباب بقيادة حكيمة تعتني بهم، وتفتح لهم أبواب التميز والإبداع، وتفتخر بإنجازاتهم، ما يمثل دافعاً لهم للجد والاجتهاد والمثابرة في مختلف المجالات التي تخدم وطنهم، واستثمار نعمة الوطن والقيادة الحكيمة التي تذلل لهم كل الصعاب، ليبادروا بأنفسهم في خوض مختلف المجالات التي يخدمون بها وطنهم، ويردون الجميل لقيادتهم.

إن دولة الإمارات تمضي بشبابها، لتمخر بهم عباب التقدم والازدهار، وتحقق الصدارة والريادة بعقولهم المبدعة وسواعدهم الأبية، فشباب الإمارات هم تيجان فخرها واعتزازها.