تلفيق التاريخ!

يُحكى في المأثور أن ثعلباً كان واقفاً على قارعة الطريق وقد أضناه التعب من المشي، فمرّت به أرنب فوق حمار، فترجّاها أن تُرْدِفه وتوصله لبُغيته في طريقها، وما إن سارا قليلاً حتى قال الثعلب: ((ما أجمل حمارك يا أرنب))، فلم تردّ عليه ـ وبعد فترة ليست بالطويلة نطق الثعلب من جديد وهو يقول: ((ما أجمل حمارنا يا أرنب))، حينها التفتت سريعاً ناحيته وركلته بقوة ليسقط من فوق الحمار وهو يتساءل باستغراب عن سبب فعلها هذا، فردّت عليه بلسان الحكيم: ((بعد قليل كنتَ ستقول: ما أجمل حماري يا أرنب))!

كنت قبل أيام في جلسة مع الدكتور النقّادة الكبير عبدالعزيز الساوري في إحدى ضواحي مدينة الرباط، ودار الحديث كثيراً عن مجال اختصاصه وهو تحقيق المخطوطات الإسلامية القديمة، ومر بي حديثه الشيّق إلى كارثتين لاحظهما في سنواته الأخيرة تحديداً وينطوي عليهما من الشر الكثير، أولاهما تسرق ما في جيبك، والأخرى وهي الأدهى، تزيّف عليك تاريخ ما مضى، فقد واجه الكثير من المخطوطات المزيفة بأيدي عرب للأسف ومن دولٍ بعينها، تباع بأثمان باهظة للغاية على غير مختصين يصدّقون موثوقيتها وأصالتها، بينما تنسلّ بهدوء العديد من المخطوطات اليهودية المزيفة والتي تزيف أحداث التاريخ القديم أو تطعن في الدين الإسلامي وتُغرِق الأسواق، للأسف فلصوص العرب يسرقون أموال إخوانهم العرب، بينما غيرهم يسعى جاهداً لسرقة كل ما لديهم!

إنّه من المعروف أنّك إذا أردت أن تصطاد سمكة كبيرة فلا بد أن يكون الطُعم كبيراً أيضاً، فسلب ما لدى غيرك يحتاج منك جهداً مضاعفاً في التخطيط والتنفيذ وأضعاف ذلك من الصبر وعدم استعجال النتائج، وهو أمر يبدو أننا نسيناه كعرب ومسلمين، فأصبح نَفَسُنا قصيراً للغاية، وشكاياتنا لا تتوقف، وبحثنا عن أي شُبهة شمّاعة لتحميلها وِزْر فشلنا هو الشيء الوحيد الذي نقوم به بحماس، بينما خصومنا يتقدمون ببطء ولكن من دون توقف، بصمت ولكن بفعلٍ مؤثر، والمشهد يتغيّر والحقيقة تضيع تحت سطوة التزييف الهادئ والمتدرج، كما تقول الأغنية الأجنبية القديمة: ((شخصٌ آخر يفقد أرضاً))!

تداعت لي الكثير من اللحظات ((المستفِزَّة)) وأنا أسوق خُطاي بعد لقائي بالدكتور الساوري، تذكرت كم هي اللحظات التي مررتُ بها بجامع قرطبة العظيم وبقايا المدينة القديمة المحيطة به، حيث كان قصر الإمارة وبيوتات القادة والوزراء وأعيان البلد والسوق الكبير والخانات والحمامات العربية ودار المال وبيت عابري السبيل والمعوزون الذي بناه الحكم المستنصر ورصيف أو ((كورنيش)) قرطبة الساحر الذي أنشأه عبدالرحمن الأوسط كمنتزه لأهالي مدينته والحدائق الوارفة المحيطة به، ثم أجد كل ذلك قد طُمِس وزُوِّر وتم إطلاق اسم ((الحي اليهودي)) على قلب قرطبة العربي الإسلامي، وتجد مثل ذلك في إشبيلية القديمة وغرناطة، كانت الأسئلة تستدعي لنفسها العديد من الأجوبة، كلها مؤلمة مهما حاولت إحسان الظن!

تقول قبائل النافاهو: ((الضباع دائماً تنتظر، وهي دوماً جائعة))، وليس المراد هنا تحريضاً على أحد، ولكن المؤمن فَطِن لا يُخْدَع، فليست كل الوجوه المبتسمة تبتسم عن مودة، ولا تعني الكلمات اللطيفة والمنتقاة بعناية في بعض الأحيان إلا مدخلاً للإيقاع بالطرف الآخر، خاصة إن عضدت ذلك الوقائع وشهد لها التاريخ في أزمانه المتعاقبة، فالخيريّة المطلقة لن تحدث في الدنيا أبداً، فأرباب المصالح بمختلف مشاربهم لا يتوقفون عن التكاثر والتكالب على الآخرين المسالمين.

يخبرني أحد الأساتذة المتخصصين بالتاريخ الأندلسي بأمر جامعة ألكالا دي ايناريس القريبة من مدريد، إذ أخذت على عاتقها تزوير التاريخ الأندلسي برمّته، ونسب كل المنجزات العربية والإسلامية العظيمة فيه إلى اليهود، واختلاق ((يهودية)) الكثير من أعلام الأندلس، ويقومون بذلك الأمر بشكل أكاديمي ممنهج وبعمل ونشر أبحاث ودراسات ملفقة لطمس الوجه العربي المسلم عن تاريخ ذلك البلد، ولئن ظن البعض أن حبل الكذب قصير فقد علمتنا الأيام عدم صحة هذه المقولة على الإطلاق، فقد سرق الأوروبيون ثلاث قارات كاملة وأبادوا أهلها واحتلوها ثم قالوا ((لقد اكتشفنا عالماً جديداً))، فالكذب المدعوم بآلة إعلامية قوية وأموال كثيرة تدفع تحت الطاولة لشراء الذمم يتحول إلى واقع لا مفر منه بمرور الأيام، وها هم الصينيون وكأنهم يقولون لنا تحديداً من وحي تجاربهم المريرة لكي نتدارك الأمر قبل فواته: ((عندما ينبح كلبٌ واحد لرؤية خيال ما، يتولى عشرة آلاف كلب مهمة تحويل ذلك الخيال إلى حقيقة!)).