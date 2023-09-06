صرح قائد البحرية الألمانية يان كريستيان كاك، أمس، أن المناورة البحرية الكبيرة ((السواحل الشمالية))، المزمع تنفيذها تحت قيادة ألمانية ستكون بمقام رسالة لموسكو. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، شارك فيه كاك افتراضياً، في مدينة روستوك على الساحل الشمالي لألمانيا.

وقال كاك: ((سنبعث بإشارة واضحة إلى روسيا تفيد بيقظة كل الشركاء)).

وبحسب البحرية الألمانية، ستبدأ المناورة منتصف الأسبوع المقبل، ومدة أسبوعين وبمشاركة أكثر من 3000 جندي من 14 دولة، ومن بينها: إيطاليا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة، إلى جانب الدول المطلة على بحر البلطيق.

ويركز التدريب، بمشاركة 30 سفينة وقارباً، ومن بينها غواصة، ونحو 20 طائرة، إضافة إلى وحدات برية مختلفة، على المياه الإقليمية، وأراضٍ، والمجال الجوي لكل من إستونيا، ولاتفيا.

وأضاف كاك إنه بقيادة المناورة من مسافة تبلغ نحو 1000 كيلومتر، تمضي قيادة البحرية في روستوك خطوة مهمة نحو الاستعداد العملياتي الكامل بوصفها مقراً إقليمياً مهماً لحلف شمالي الأطلسي ((ناتو)).

وأفادت تصريحات قائد المناورة العام الجاري، أدميرال الأسطول، شتيفان هايش، بأن مناورة 2023، تستند أول مرة إلى سيناريو يتعلق بالدفاع على مستوى الحلف، وقال إن عدد السفن والطائرات التي سيقودها في المناورة تعادل تقريباً مجمل حجم البحرية الألمانية.

يذكر أن مناورة ((السواحل الشمالية)) تقام منذ سنة 2007 وبمبادرة من البحرية الألمانية، وتتبادل ألمانيا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، كل عام المسؤولية عن التخطيط للمناورة.

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