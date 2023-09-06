الأمم المتحدة تحذر: الانهيار المناخي بدأ

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، أن ((الانهيار المناخي قد بدأ))، في وقت لقي 34 شخصاً -على الأقل- حتفهم، جراء أمطار غزيرة وسيول، طالت إسبانيا، تركيا، وبلغاريا، واليونان، فضلاً عن عواصف وأعاصير في الصين، والبرازيل.

وقال غوتيريس، في بيان، تعليقاً على إعلان مرصد ((كوبرنيكوس))، إن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي، كان الأكثر حراً على الإطلاق، وأكد غوتيريس أن ((الانهيار المناخي قد بدأ)). وأضاف ((يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري))، وإن ((المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض)).

فيما أفاد مرصد ((كوبرنيكوس)) الأوروبي، في إعلان، بأن معدل الحرارة العالمية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجل أعلى مستوى حتى الآن.

من جهتها، صرحت مساعد مدير مرصد ((كوبرنيكوس)) للتغير المناخي، سامنثا بورغس، لوكالة ((فرانس برس))، ((نظراً إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حراً)).

وفي وقت سابق، ذكر ((كوبرنيكوس)) أن يوليو 2023 حطم المستوى القياسي كأكثر الأشهر حراً بالمطلق على مستوى العالم، بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو 2019.

وسجل يوليو الماضي، الذي شهد موجات حر، وحرائق غابات حول العالم، حرارة جو أكثر سخونة ببواقع 0.72 درجة، مقارنة مع أشهر يوليو الممتدة بين 1991 و2020.

ضحايا

في الأثناء، أدى سوء الأحوال الجوية في إسبانيا، بعد أشهر من الجفاف، إلى وفاة ثلاثة أشخاص، وفقدان ثلاثة آخرين في الأيام الأخيرة. وتفيد أحدث التقارير القادمة من تركيا، أن ستة أشخاص - على الأقل - لقوا حتفهم، بينهم اثنان في إسطنبول. وأفادت خدمات الطوارئ بوفاة أربعة أشخاص في محافظة قرقلرايلي، شمال غرب البلاد، حيث ما زال شخصان آخران في عداد المفقودين.

وفي بلغاريا المجاورة، لقي ثلاثة أشخاص - على الأقل - حتفهم، وفقد أثر اثنان على ساحل البحر الأسود. وتأثر آلاف السياح بالأحوال الجوية العنيفة مع سقوط ما يعادل أشهر عدة من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو أمر لم يسمع به من قبل منذ 1994، وفقاً لمدير خدمة الإنقاذ، ألكسندر دجارتوف.

عواصف وأعاصير

وفي اليونان، المتاخمة لتركيا وبلغاريا، وحيث تهب منذ الاثنين الماضي عاصفة ((دانيال))، توفي شخصان، وفقد اثنان آخران. كما هبت العاصفة بعد حرائق مدمرة هذا الصيف، أودت بحياة ما لا يقل عن 26 شخصاً، ووصفت بأنها ((الأكبر على الإطلاق)) في الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك هطلت أمطار غزيرة، ناجمة عن بقايا الإعصار ((هايكوي))، الذي ضرب جنوبي شرق الصين، ما خلف سيولاً جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان، ما أجبر السلطات على وقف خدمات ((مترو الأنفاق))، وإغلاق المدارس، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان. بينما لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في مدينة فوتشو، جنوبي البلاد.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية، إن حجم الأمطار الذي هطل على فوتشو، تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاماً، ما أثار تحذيرات بشأن 49 خزاناً تجاوزوا حدود الفيضان.

وفي البرازيل، لقي 21 شخصاً مصرعهم جراء الإعصار، الذي ضرب جنوبي البلاد. وأوضحت السلطات، أن أكثر من 25 ألف شخص، في حوالي 60 بلدة، تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات التربة والفيضانات.

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