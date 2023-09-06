تصعيد حوثي يعرقل جهود السلام

أعلنت ميليشيا الحوثي التصعيد من جديد، عبر ما يسمى بـ((التعبئة العامة))، هروبًا من التزاماتها تجاه الموظفين الذين صعدوا من مطالبهم باستلام مرتباتهم المنقطعة منذ ثماني سنوات، هذا التصعيد جاء مع تحركات إقليمية ودولية بهدف إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار ومعالجة ملف رواتب الموظفين المقطوعة وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وتسهيل تدفق الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، شعوره بالإحباط نتيجة استمرار الشروط التعجيزية للحوثيين، ما أدى إلى بطء وتيرة حل النزاع في هذا البلد الذي يعيش 70 في المئة من سكانه على المساعدات.

الحوثيون ردوا على جهود الوساطة الدولية واحتجاجات المعلمين المطالبين برواتبهم الموقوفة منذ سبعة أعوام، بإعلان ما وصفوه بـ((التعبئة العامة))، وتحدثوا عن تطوير طائرات مسيرة.

في الأثناء، أقر المبعوث الأممي بنفاد الصبر لدى اليمنيين من ممارسات الحوثيين، لكنه وعد بمضاعفة الجهود للوصول إلى حل سياسي، وقال إن المحادثات التي يجريها الوسطاء الإقليميون تهدف إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم البعض برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع.

وجدد غروندبرغ دعوته لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية باعتبارها العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن.

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