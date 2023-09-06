الصين: على القوى العظمى منع حرب باردة جديدة

أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و((منع حرب باردة جديدة)). جاء ذلك خلال لقاء مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا ((آسيان))، ((آسيان+ 3))، أمس.

وقال تشيانغ: ((الاختلافات قد تنشأ بين الدول، بسبب سوء فهم، ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية)). وأضاف: ((من أجل إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة، من المهم راهناً الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة)).

وقال: ((نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانباً. نسعى للسلام بلا كلل)). وأكمل: ((طالما أننا نلتزم الطريق الصحيح، بغض النظر عن العاصفة التي قد تأتي، فسيكون التعاون بين الصين وآسيان أكثر صلابة من أي وقت مضى.. بمواجهة جميع التحديات)).

تسوية سلمية

في الأثناء، أكد زعماء ((آسيان))، أن الحوار ضروري للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا. جاء ذلك في البيان الختامي الذي تم تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

وذكر بيان، أوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: ((أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي)).

وأضاف البيان: ((أكدنا أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية، والمشاركة الجادة في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي)).

كما دعا زعماء رابطة دول الآسيان إلى ((تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المتضررين))، بحسب البيان.

دعم

من جهتها، تعهدت الولايات المتحدة بدعم دول ((آسيان))، لحل الأزمة في ميانمار.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس: ((الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط على النظام لإنهاء العنف المروّع، والإفراج عن كل المحتجزين بصورة غير عادلة، وإعادة ترسيم مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة)).

وأضافت، إن واشنطن سوف تستمر في إظهار((العلاقات الدائمة والمهمة بين الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا)). وأكدت أن بلادها سوف ((تستمر في دعم خطة ((آسيان)) المؤلفة من خمس نقاط بصورة أوسع نطاقاً))، في إشارة إلى خطة وضعتها الرابطة عام 2021 لحل أزمة ميانمار، تنص على إنهاء العنف والدعوة للحوار بين جميع الأطراف.

قلق

وقالت وزير الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، إن بعض الدول الأعضاء في ((آسيان))، عبّرت عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وذلك خلال قمة مع الصين وكوريا الجنوبية واليابان. بينما قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن أي محاولة للتعاون عسكرياً مع كوريا الشمالية بطريقة تضر بالسلام العالمي يتعين وقفها على الفور، وفقاً لما ذكره مكتبه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز