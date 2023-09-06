وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى كييف، أمس، في زيارة غير معلنة، لإظهار دعم بلاده، حيث أعلنت حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية تتجاوز قيمتها مليار دولار لأوكرانيا، في وقت تستمر القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم المضاد.

وأفادت وكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء، بأن وزير الخارجية الأمريكي التقى بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وبوزير الخارجية، دميترو كوليبا، وتمت مناقشة الهجوم المضاد الجاري، وإعادة الإعمار المستقبلي في أوكرانيا.

تأتي زيارة بلينكن لكييف، في وقت أيد فيه البرلمان الأوكراني، بغالبية كبيرة، تعيين رستم أوميروف، وزيراً للدفاع (منصب رئيس في المحادثات الرامية إلى تسليح أوكرانيا)، كما تأتي قبيل حضور بلينكن قمة مجموعة العشرين في الهند، حيث ستكون الأزمة الأوكرانية، موضوعاً رئيساً للمناقشة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، فيما كان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، قد صرح خلال الرحلة إلى كييف، ((نتوقع أن يعلن وزير الخارجية تمويلاً أمريكياً جديداً لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار))، وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة. وتابع ((إنها معدات ليس فقط للضربات، إنما أيضاً من أجل تحقيق خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها الروس))، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي يبقى من أهم الأولويات.

وأكمل ((حققت القوات الأوكرانية تقدماً لافتاً في الجنوب والشرق خلال الأيام والأسابيع الماضية. لكنني أرى أن الأهم هو أن نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم)).

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيفري بيات، خلال مؤتمر في بوخارست، بعدما أعلن وصول بلينكن إلى كييف، ((لا يمكننا أن نسمح بوجود إغواء بسير الأمور على النحو المعتاد بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا)).

رد موسكو

وفي موسكو، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بإبقاء أوكرانيا في حالة حرب، وأكد أن المساعدة الأمريكية لا يمكن أن يكون لها تأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة. وذكر الكرملين أنه من الواضح عزم واشنطن مواصلة تمويل المجهود الحربي في كييف حتى آخر أوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين ((نسمع تصريحات متكررة مفادها أنهم (الأمريكيون) يعتزمون مواصلة مساعدة كييف مهما طال الأمر)).

وأضاف ((بعبارة أخرى، سيواصلون دعم أوكرانيا في ظل حالة الحرب وسيواصلون شن الحرب حتى آخر أوكراني، ولن يدخروا أي أموال في سبيل ذلك. هذا تصورنا ومبلغ علمنا. لن يؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية الخاصة)).

تنديد

إلى ذلك، ندد زيلينسكي بهجوم روسي، أمس، على مدينة كونستانتينوفكا شرقي البلاد، قال إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، وإصابة كثيرين.

وكتب زيلينسكي على ((تليغرام))، ((يجب هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن)).

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