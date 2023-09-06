تونس تحاصر «الإخوان» بملفات الفساد

تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس ملاحقة قيادات ((الإخوان)) المتورطة في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والفساد، فيما تستعد الجهات الحكومة لفتح ملف المؤهلات العلمية المزورة التي اعتمد عليها ((الإخوان)) في نيل وظائف مهمة تساعدهم على التغلغل في مفاصل الدولة.

وأعلن، أمس، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة المركزية للحرس الوطني بالاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد برئيس حركة ((النهضة)) بالوكالة، منذر الونيسي، الذي أعتقل الاثنين الماضي.

اعتقال

كما تم اعتقال رئيس مجلس شورى ((النهضة))، عبدالكريم الهاروني، بعد يومين من وضعه قيد الإقامة الجبرية، من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وغسيل وتبييض الأموال أثناء توليه منصب وزير النقل من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.

في الأثناء، قررت النيابة العامة إطلاق سراح الأمين العام الأسبق لحركة ((النهضة))، حمادي الجبالي، بعد التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين ديسمبر 2011، إلى فبراير 2013، وقال فريق الدفاع: ((تم استنطاق الجبالي في قضية ذات خلفية اقتصادية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات)).

وتواجه حركة النهضة حصاراً سياسياً وقانونياً بسبب ملفات التزوير في المؤهلات العلمية التي تفسح من خلالها المجال لتوظيف عناصرها وأنصارها في أجهزة الدولة.

وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن الفترة القادمة سوف تشهد تحقيقات على نطاق واسع للكشف عن أصحاب المؤهلات المزورة.

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