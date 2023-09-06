شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي - الياباني التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، وترأس معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك.

وأكد الاجتماع - الذي عقد بمشاركة العديد من الوزراء العرب إلى جانب يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، وحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية - على أهمية العلاقات العربية اليابانية والحرص على تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم تطلعات الدول العربية واليابان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معالي الصايغ في كلمة دولة الإمارات إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية واليابان والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن مشاركة دولة الإمارات في هذه الدورة تأتي من ((حرصها على تفعيل آليات التعاون مع اليابان والتي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولنا العربية على كل المستويات والصعد)).

اعتزاز

وأعرب معاليه عن اعتزاز دولة الإمارات بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، وقال إن ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية شكل حافزاً لتعزيز تعاوننا في القطاعات الرئيسية، وتوسيع آفاق العمل المشترك ضمن المجالات الرائدة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي.

كما أشاد معالي الصايغ بالزيارة الأخيرة التي قام بها فوميدو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إلى المنطقة ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 17 يوليو 2023 وما توصلت إليه الزيارة من توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات.

جهود

وقال معاليه إن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP28) في نوفمبر المقبل، والذي يتزامن انعقاده هذا العام مع إعلان دولة الإمارات العام 2023 ((عاماً للاستدامة)). وفي هذا السياق، أوضح أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة للإعداد والتحضير للمؤتمر من خلال التنسيق المشترك مع كل الدول وفي مقدمتها اليابان التي نقدر دعمها وتأييدها لاستضافة دولة الإمارات هذا المؤتمر ونتطلع إلى إسهامات ومشاركة فاعلة من اليابان على ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة.

كما أكد معالي الصايغ على إيمان دولة الإمارات بأن تفعيل الحوار السياسي العربي الياباني ساهم في إثراء العلاقات العربية اليابانية بما فيها تنسيق المواقف، قائلاً: ومن هذا المنطلق، فإن دولة الإمارات تؤكد أهمية العمل العربي الياباني المشترك وتنسيق المواقف وتوحيدها للدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفاً إن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق المزيد من الفرص لتعزيز العلاقات العربية اليابانية وتنميتها في كل المجالات بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

تنسيق

وشدد معالي الصايغ في الكلمة أيضاً على خطورة آفة الإرهاب والتطرف على أمننا الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يحتم علينا بذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك للقضاء على هذه الآفة ومحاربة تداعياتها الخطيرة. وكان الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني أكد في البيان المشترك أهمية الانتهاء من تنفيذ أولى عمليات التقييم العالمي لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، داعياً جميع الدول إلى الوفاء الكامل بمساهماتها وتعهداتها بموجب الاتفاق من أجل ضمان نجاح المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) وتهيئة سبل العمل على تحقيق نتائج متوازنة تركز على التنفيذ.

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