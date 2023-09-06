أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان ((رؤية الصناعة)) تهدف إلى تفعيل دور سيدات ورائدات الأعمال في الإمارة في مناقشة الفرص والتحديات في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل تنظيم سلسلة من طاولات النقاش المستديرة التي تجمع خبراء ومختصين مع أعضاء المجلس لمناقشة وبحث واقع القطاعات الاقتصادية، وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الأعضاء.

ويدشن مجلس سيدات أعمال دبي أولى فعاليات المبادرة في 12 سبتمبر الجاري، حيث تناقش هذه الجلسة الفرص والتحديات وآفاق النمو في مجال الإعلام والتسويق، وكيفية تسخير الأدوات التسويقية والإعلام من أجل تطوير قطاع الأعمال، وينظم المجلس في أكتوبر المقبل ثاني جلساته حول قطاع الخدمات المالية، يعقبها جلسة ثالثة حول الرعاية الطبية في شهر نوفمبر 2023، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي سيتم مناقشتها.

وأشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى أهمية المبادرة في تعزيز دور ومساهمة المرأة في ابتكار حلول في القطاعات الاقتصادية الأساسية، معتبرة أنه تم اختيار القطاعات الاقتصادية محور النقاش بعناية تامة ووفق الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي.

وأكدت حلبي الالتزام الكامل من قبل مجلس سيدات أعمال دبي بتسخير الجهود وابتكار المبادرات وتكثيف الجهود لخدمة الأعضاء ومجتمع الأعمال، وتنظيم فعاليات ومبادرات وندوات وورش عمل متخصصة يمكن أن توفر قيمة مضافة لسيدات ورائدات الأعمال، مشددة في هذا المجال على حرص المجلس على استفادة أعضائه من كل تسهيلات ومبادرات المجلس لتعزيز تنافسيتهن في مختلف مجالات وقطاعات الأعمال.

وتأسس مجلس سيدات أعمال دبي في عام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً مهماً في الاستثمار بالقدرات والمهارات في بيئة الأعمال، وتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال، خصوصاً في ضوء التحديات الحالية، وازدياد المنافسة في سوق العمل.

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