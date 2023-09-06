«دبي المالي العالمي» يحفز مسار التمويل المناخي في «كوب 28»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونه مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية لاستضافة سلسلة من الفعاليات المشتركة في فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 في ديسمبر المقبل.

ومع بدء العد التنازلي لاجتماع قادة العالم في دبي، ترسم سلسلة الفعاليات التي تم الإعلان عنها مسار مستقبل التمويل المناخي. وتعد تتويجاً لـ12 شهراً من الفعاليات المقررة ضمن إطار برنامج ((الطريق إلى COP 28)) الذي أطلقه المركز المالي بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيسة التنفيذية للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: ((يلتزم مركز دبي المالي العالمي أداء دور محوري في تنفيذ الأولويات الوطنية لمؤتمر الأطراف COP 28 ومن ذلك تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي. وعبر إتاحة فرص التواصل في القطاع، نواصل قيادة المسار التحولي نحو بناء مستقبل مستدام للجميع)).

وسيشهد يوم 4 ديسمبر انعقاد قمة التمويل المناخي تحت عنوان ((تمويل البقاء))، وهي الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي في مؤتمر الأطراف COP 28.

وستجمع القمة في مظلتها نخبة من المؤسسات المصرفية، ومديري الأصول، والهيئات التنظيمية، والكيانات متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة محور ((تمويل البقاء)) في ظل التحديات المناخية المتفاقمة.

وستتناول الجلسات عدداً من الموضوعات ومنها تحويل مشهد التمويل على صعيدي الوتيرة والنطاق، وتعزيز توافر التمويل المناخي، وتطوير منتجات تمويل مبتكرة، وحفز أسواق الكربون الطوعية.

وستنعقد في 5 ديسمبر فعالية أخرى تحت عنوان ((إطلاق العنان للتمويل الإسلامي في مؤتمر الأطراف COP 28))، إذ سيتم تسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة في إصدار السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، إذ تستأثر سوق ناسداك دبي بحصة سوقية تتخطى 110 مليارات دولار.

وقال عمر شيخ، العضو المنتدب لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية: ((لم يعد التغيير التدريجي الحل الذي نبحث عنه، وذلك استجابة للوضع الحالي المتمثل في تفاقم تداعيات التغير المناخي، والذي يترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز مستويات التمويل بما يضمن بقاءنا)).

وتتضمن قائمة الفعاليات كذلك عدداً من المحاضرات التي سيتم عقدها في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وجامعة هيريوت وات دبي. وستبحث هذه الجلسات في منظور عالم الاقتصاد الأسكتلندي آدم سميث في الربح والغاية؛ وستتناول أيضاً أفكار رائد علم الاجتماع ابن خلدون في نشوء وأفول الأمم والمقاربات الفريدة من نوعها لحل التحديات الجماعية.

وعلاوةً على ذلك، تستضيف أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يومي 6 و7 ديسمبر SDG Hive، وهو برنامج عالمي يجمع عدداً من أصحاب المصلحة لتوجيه رأس المال الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويجمع هذا الحدث روّاد التمويل لمشاركة الخبرات اللازمة في شأن دور التمويل في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وسيبدأ مؤتمر الأطراف COP 28 أعماله بعقد منتدى الاستدامة المستقبلية الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي يومي 4 و5 أكتوبر.

ويسلط هذا المنتدى الضوء على الممارسات المستدامة لدولة الإمارات في القطاع المالي، وستتم دعوة الخبراء العالميين فيه إلى التعاون وتبادل الرؤى في سبل تسريع وتيرة الانتقال العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون ومرن مناخياً.

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