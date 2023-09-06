«إعمار العقارية» يستحوذ على %36.3 من سيولة سوق دبي

استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على 36.3% من سيولة سوق دبي المالي، في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، بسيولة جاوزت 137 مليون درهم، ليغلق السهم عند سعر 7 دراهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم سهمي ((الإمارات دبي الوطني)) و((ديوا))، وأغلق المؤشر عند 4037.87 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.38 %.

وتصدر سهما ((الوطنية للتأمينات العامة))، و((أمان)) ارتفاعات 10 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 10.3 % و1.4 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم ديبا 7.8 %، والإثمار القابضة 1.2%، واكتتاب القابضة 0.7 %، وزاد الإمارات دبي الوطني 0.6%، وديوا 0.4 %، مغلقاً عند سعر 2.58 درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع في سوق دبي بصافي بيعي 8.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 217.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 225.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9614.16 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.43 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم الخليج للمشاريع الطبية 11.8 %، وأي دي سي كوربوريشن للاستحواذ 8.5 %، وإي إس جي ستاليونز 5.5 %، وبالمز الرياضية 5.4 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 5.3 %. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 210.2 ملايين درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) بسيولة جاوزت 126.2 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 109 ملايين درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة بنحو 1.38 مليار درهم موزعة بواقع مليار درهم في سوق أبوظبي، و377 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 317.48 مليون سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.495 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.812 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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