رفعت مؤسسة ((فيتش سوليوشنز)) الأمريكية للدراسات الاقتصادية توقعاتها لفائض الحساب الجاري للإمارات في 2023 إلى 11%، مقارنة بـ10% في توقعاتها السابقة، مشيراً إلى أن أداء القطاع السياحي في دبي عزز إلى حد كبير هذا الفائض.

وتوقعت في تقرير أن تواصل الإمارات تحقيق هذا الفائض كما حدث في العامين الماضيين.

وأفاد التقرير بأن ثمّة سببين وراء تعزيز فائض الحساب الجاري للدولة وهما احتفاظ قطاع السياحة في دبي في العام الجاري بأدائه الرائع، والنمو القوي في الصادرات غير النفطية للدولة.

وذكر أن أداء قطاع السياحة في دبي واصل في الفترة المنصرمة من 2023 انتعاشته المستمرة منذ عامين، فجاء أداؤه في النصف الأول أفضل كثيراً من المتوقع، وبارتفاع في عدد نزلاء فنادق دبي بنسبة 34%، مقارنة بالنصف الأول 2022.

وأضاف إن هذا الأداء المبهر دفع ((فيتش سوليوشنز)) إلى رفع توقعاتها في شأن فائض الحساب الجاري لقطاع الخدمات ((والذي يتضمن قطاع السياحة)) في الدولة إلى ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري إلى 4.3%، مقارنة بـ4.1% في توقعاتها السابقة.

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